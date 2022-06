I přesto, že Roudničtí skončili až dvanáctí, jen o příčku za anglickým gigantem, svěřencům trenéra Dominika Majera to radost nezkazilo. „Turnaj bych mohl zhodnotit jedním slovem – úžasné,“ rozplýval se po vyhlášení domácí kouč. Jeho svěřenci se ze základní skupiny probojovali do skupiny Silver o 7. – 12. místo, pomohla jim k tomu i remíza 0:0 právě s rudými ďábly. „Čekali nás až na závěr skupiny. Logicky jsme se na ně těšili ze všech nejvíc. Už jsme toho měli plné kecky, ale samozřejmě se na takového soupeře vždy namotivujete. Drželi jsme pořád stejně organizovanou hru a chuť hrát, obětavě jsme se vrhali do střel, byli všude a byla to paráda. Postup do stříbrné skupiny? Úžasné! Ruku na srdce, to jsme asi nečekal nikdo,“ líčil Majer.