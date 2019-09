Dva souboje týmů z čela tabulky nabídla III. třída okresního přeboru fotbalistů na Litoměřicku. Kdo ale očekával dramatické koncovky, musel být zklamán.

Jedna z návštěv kola, což bylo i kvůli vinobraní pouhých 90 diváků, přišla do Bechlína, který hostil Vědomice. Poločas ovládli domácí 1:0 a když v 70. minutě snižoval hostující Chládek na 3:1, nevypadalo to na žádnou přestřelku. Tím ale rozdráždil domácí sršně, kteří během poslední dvacetiminutovky čtyřikrát zamířili do černého a nakonec vyprovodili Vědomice 7:1.

Ještě hůř dopadl Velemín, jenž přijel usilovat o případné čelo tabulky do Milešova. Domácí ale vedli v poločase už 3:0, tento stav však platil i v 68. minutě. Také zde ale předvedli domácí drtivý finiš, soupeře počastovali šesti góly a zápas ovládli 9:0.

Kromě Milešova a Polepů ve III. třídě zůstávají o level níž stoprocentní také Prackovice, které tentokrát zdolaly Budyni B 3:1.

V okresním přeboru neztratily zatím ani bod Dušníky, Lukavec a Libotenice. Zajímavý obrat předvedly Býčkovice proti Bříze. První půli ovládli hosté 1:0, po pauze ale domácí dvěma brankami v jedné minutě skóre otočili a nakonec nasázeli sedm branek a radovali se z drtivé výhry 7:1.