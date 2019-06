Druhý mečbol už dokázali fotbalisté Pokratic zužitkovat a po drtivé výhře 9:3 v Milešově jsou mistrem okresního přeboru Litoměřicka.

Hosté měli drtivý nástup, už po 12. minutách svítilo na ukazateli skóre 0:3, do poločasu to bylo o pět branek. Výhru režírovali pouze čtyři střelci, Musil se trefil hned čtyřikrát, po dvou gólech obstarali Rúfus a Macel, poslední zásah pak Bergmann.

„Soupeř hrál v deseti, takže šlo spíš o to to nepodcenit. Naštěstí jsme předvedli výborný výkon, ani soupeř se ale za svou hru stydět nemusí,“ hodnotil trenér Pokratic Radek Knop. „Menší oslavy už proběhly, ale to hlavní chystáme teprve až po posledním domácím zápase. To bude asi velké,“ poodhalil s úsměvem.

Dalšími mistry jsou Lovosice B a Budyně nad Ohří (III. třída), ve IV. třídě ještě jasno není. Bodově srovnané jsou Křešice B a Sulejovice, do boje o postup ještě může promluvit i rezerva Štětí, která je pouze o tři body pozadu. Zde rozhodne až poslední kolo.

To také určí, kdo skončí u samého dna, ve IV. třídě ve skupině o 13. – 18. místo vyzve v přímém souboji béčko Budyně nad Ohří, které má stejně bodů, jako Podbradec, zatím poslední Lovečkovice.

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE – VÝSLEDKOVÝ SERVIS

OKRESNÍ PŘEBOR

Žitenice – Vědomice 4:3 (3:0). Branky: Bešlia 2, Divecký 2 – Bláža 2, Štulc. Rozhodčí: Lesák. ŽK: 1:2. Diváci: 60.

Úštěk – Polepy 5:0 (1:0). Branky: Hanák, Jelínek, Musil, Smrček, Giesel. Rozhodčí: Dobiáš. ŽK: 1:0. Diváci: 40.

Velké Žernoseky – Dobříň 2:7 (0:4). Branky: Středa, Meško – Štros 3, Braun 3, Sviták. Rozhodčí: Huml. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (Strýhal).

Radovesice – Bechlín 3:4 PK (1:2, 2:1 – 4:5 PK). Branky: Pikl 2, Horký (PK) – Suchý, Hakl, Hajner. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 1:2. Diváci: 110.

Milešov – Pokratice-Litoměřice 3:9 (0:5). Branky: Boháč, Hanzl, Hřebík – Musil 4, Rúfus 2, Macel 2, Bergmann. Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Mšené lázně – Libotenice 2:4 (2:4). Branky: Tajč, Markuzi – Bartůněk P. 2, Bartůněk J., Mareš. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 1:3. Diváci: 80.

Brňany – Straškov-Vodochody 2:0 (1:0). Branky: Kunert, Zázvorka. Rozhodčí: Bartoš. ŽK: 0:0. Diváci: 60.



III. TŘÍDA, SKUPINA A:

Křesín – Úpohlavy 3:1 (1:0). Branky: Musil 2, Eichler – Moučka. Rozhodčí: Starý. ŽK: 3:0. Diváci: 80.

Čížkovice – Prackovice nad Labem 4:3 PK (1:1, 2:2 – 5:4 PK). Branky: Přibyl 2, Gajdoš (PK) – Pechánek, Bílek (PK), Pohořálek. Rozhodčí: Šeba. ŽK: 1:0. Diváci: 60.

Vchynice – Podsedice neodehráno

Třebívlice – Libochovany 6:2 (2:1). Branky: Kotlář 3, Čtvrtník, Lode, Svoboda – Podráský 2. Rozhodčí: Gabriel. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Býčkovice – Velemín 5:2 (2:1). Branky: Hervert J. 2, Hervert P., Zedek, Andrle – Walter, Rejzek. Rozhodčí: Albrecht. ŽK: 1:3. Diváci: 50.

Lovosice B – Travčice 7:0 (2:0). Branky: Podrazil 2, Červenka 2, Stejskal 2, Baborák. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 0:0. Diváci: 20.



III. TŘÍDA, SKUPINA B:

Židovice – Kleneč 2:0 (2:0). Branky: Fogl, Broft. Rozhodčí: Došek. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Vražkov – Rovné B 1:4 (0:3). Branky: Neuman – Řezáč 3, Boura. Rozhodčí: Kučera. ŽK: 0:0. Diváci: 14.

Střížovice – Vrbice-Vetlá 4:7 (2:5). Branky: Uřídil 3, Kolář – Šindela 2, Pavelka 2, Pěkný, Pastva, Humburský (vlastní). Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Račice – Ploskovice 2:1 (0:1). Branky: Bánovčin, Střiženec (vlastní) – Januška. Rozhodčí: Vágner. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (Horký). Diváci: 150.

Budyně nad Ohří – Bříza 7:2 (4:0). Branky: Šolc 3, Kokeš 2, Gunar, Polieto Jiří starší (PK) – Valenta, Tesař. Rozhodčí: Holcman. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Lounky Chodouny – Podlusky 6:2 (1:0). Branky: Rada 2, Kocourek 2, Cimr, Nedoma (vlastní) – Martinák, Porde. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Předonín – Hoštka 6:2 (2:2). Branky: Belšánek J. 2, Tuček 2, Dvořák, Korpala – Hajný, Volák. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 3:3. Diváci: 40.



IV. TŘÍDA, O 1. – 6. MÍSTO:

Liběšice B – Štětí B 1:2 (0:2). Branky: Hambálek – Podhorský (PK), Jakl. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 2:0. Diváci: 30.

Křešice B – Podlusky B 13:1 (7:1). Branky: Svátek 6, Herold 2, Wald, Limberk, Patka, Hensch – Mihulka (vlastní), Hudec. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 0:0. Diváci: 30.

Sulejovice – Ctiněves/Libkovice 5:0 (4:0). Branky: Přeučil J. 2, Lupínek 2 (1 z PK), Přeučil R. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 2:1. Diváci: 50.



IV. TŘÍDA, O 7. – 12. MÍSTO:

Třebenice – Račiněves 1:2 (1:0). Branky: Kalus – Štosek 2. Rozhodčí: Bartoš. ŽK: 2:1. Diváci: 30.

Zahořany – Kostomlaty 3:0 (0:0). Branky: Holeček J., Holeček D., Fabičovič. Rozhodčí: Leasák. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Úštěk B – Dušníky B 5:0 (4:0). Branky: Buch 2, Krejčí, Malšánek, Kacálek. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 2:1. Diváci: 40.



IV. TŘÍDA, O 13. – 18. MÍSTO:

Lovečkovice – Podbradec 2:1 (0:0). Branky: Moc, Šmajsl – Vajc V. Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Medvědice – Budyně nad Ohří B 10:5 (5:2). Branky: Pytlík 4, Hladík 3, Neruda K. 2, Neruda M. – Stuchlý 2, Kokeš, Seifert, Stecik. Rozhodčí: Starý. ŽK: 0:0. Diváci: 10.

Libínky – Přestavky 6:0 (4:0). Branky: Robouský 2, Černý 2, Sachet, Hlavatý. Rozhodčí: Kuti. ŽK: 0:0. Diváci: 30.