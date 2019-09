Derby v nejnižší okresní soutěži si mohli ve 4. kole IV. třídy užít diváci v Libochovanech, kam přijely Prackovice. Hřiště obou soupeřů dělí jen zhruba půlkilometrová vzdálenost přes řeku Labe.

V první půli měli více ze hry hosté, kteří si vypracoval územní převahu, jenže bez větších šancí. Naopak domácí útočník Tomáš Šárka mířil dvakrát do tyče. Skóre tak otevřel po půl hodině hry Petr Barták, v 57. minutě navýšil vedení Veselý, v nastavení pečetil výhru třetí brankou Poláček.

„Dravost je to, co popisuje zápas nejlépe, klobouk dolů za odmakaný mač,“ liboval si po utkání obránce Prackovic Jan Beneš. „Po nervózním začátku jsme se dostali do herní převahy, jenže bez šancí. Na ty vedl soupeř. Kdyby Škárka ze dvou tyčí trefil šibenice, kdo ví, jak by vše dopadlo,“ uznal.

Prackovicím pomohly k výhře standardní situace, které dlouho nepatřily k jejich přednostem. „Gól z rohu jsme nedali dlouho, natož hned dva,“ souhlasil Beneš. „Fotbal to možná nebyl nejlepší, ale takové už zápasy dlouholetých rivalů bývají. My jsme si však výhru zasloužili,“ dodal.

DERBY A EMOCE

I přesto, že v celém zápase padly pouze tři žluté karty, po závěrečném hvizdu se emoce zejména u některých domácích hráčů rozhořely naplno. „Zklamalo mě chování některých hráčů soupeře, kteří prohru neunesli. Odstrašujícím příkladem budiž kapitán, po utkání odmítl podat ruku mně i dalším hráčům,“ uzavřel hostující stoper.

Prackovice tak zůstaly na čele soutěže a oproti loňsku, kdy čekaly téměř celý podzim na výhru ve III. třídě, by nyní účastníci nižší soutěže mohli vyhlásit konkurz, kdo rozjetého lídra zastaví.

Bez ztráty body zůstávají v celém okrese už pouze Předonín (IV. třída, skupina B), Milešov (III. třída skupina A), Polepy (III. třída skupina B) a trio celků v okresním přeboru. Dušníky zůstaly stoprocentní po výhře 5:3 v Žitenicích, Lukavec a Libotenice zvládly domácí zápasy ve velkém stylu, když zdolaly 6:1 Libochovice respektive 6:0 Rovné.