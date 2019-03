Fotbalisté Býčkovic vstupovali do jarní části po vcelku vydařené přípravě, jenže v úvodním jarním kole III. třídy skupiny A zklamali. Ačkoliv byli jako tým z elitní pětky favoritem, v domácím prostředí padli s jedenáctými Libochovany 1:2 po penaltách.

„Asi to hráči i podcenili a mysleli si, že se soupeř porazí sám,“ pokrčil rameny Jaroslav Markvart, trenér Býčkovic. „Hodně mě to zarazilo, protože přípravu i přátelské zápasy jsme měli dobré. Nyní to ale bylo herně opravdu velice špatné a vůbec se nám nedařilo,“ hodnotil zápas.

Soupeře poslal deset minut před pauzou do vedení z penalty Podráský, Býčkovice vyrovnaly až v 80. minutě díky Hervertovi. Sedmdesát diváků pak vidělo penaltový rozstřel, ve kterém však uspěli hosté. „Na naše fanoušky si rozhodně nemůžeme stěžovat, pravidelně jich chodí padesát a víc,“ zhodnotil na okresní poměry slušnou návštěvu.

KOTEL V BUDYNI

Ještě více diváků přišlo v Budyni, která vede tabulku III. třídy skupiny B. Tamní demolici Hoštky v poměru 6:2 vidělo 150 přihlížejících. „Bylo pěkné počasí, lidí tu na fotbal chodí dost. Určitě víc, než když jsme loni v okrese byli třetí od konce,“ pokýval hlavou jednatel oddílu Václav Mansfeld. „Loni jich přišlo kolem sto padesáti i na béčko, když hrálo proti béčku Štětí,“ rozkryl oblibu fotbalu v Budyni.

„První půle s Hoštkou byla vyrovnaná, měli jsme ale i trochu smůly, trefili jsme tyč a nedali nějaké další šance,“ komentoval úvodní půli, která skončila 2:1. „Po přestávce rozhodly tři naše rychlé góly,“ doplnil. Hned čtyři branky vstřelil Jiří Šolc, kterému se střelecky daří. „Vždyť už na podzim nasázel 28 branek, takže pro nás to zas až takové překvapení není,“ připomněl předseda domácího oddílu skvělou fazónu jedné z opor a kapitána Budyně.