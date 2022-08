„V okrese máme 39 aktivních rozhodčí, což je alarmující. Bohužel tento problém se týká celé republiky,“ postěžoval si Vlašič s tím, že ideální počet by bylo o deset sudích víc. „Snažíme se tohoto počtu dosáhnout,“ dodal.

Manda i po šedesátce dál válí v okresní soutěži, k tomu stíhá i starou gardu

Muži s píšťalkami ale pomalu stárnou, i proto je potřeba najít novou krev. „Na okresní úrovni je paušální odměna od 250 Kč do 640 Kč plus cestovné, což je v dnešní době, myslím, pěkná brigáda. Nováčci se nemusí ničeho bát. Vše jim vysvětlíme, zapojíme je do utkání mládeže, následně do pozice asistenta rozhodčího v kategorii dospělých, kde si vše vyzkouší. Až budou připraveni, stanou se z nich hlavní rozhodčí mezi dospělými,“ objasnil Vlašič postupné začleňování. „Navíc pořádáme pravidelné semináře, kde se snažíme rozhodčí vést k lepším výkonům na hřišti, znalosti pravidel a fyzické kondici. Z pravidla jednou za rok se konají v rámci fyzické připravenosti i fyzické prověrky.“

A koho tedy komise rozhodčích hledá? Hlásit se mohou nejen muži, ale i ženy či dívky, které mají kladný vztah k fotbalu. „Hledáme adepty, kterým bylo 15 let, mají zápal a třeba i chuť něco změnit. Zdokonalit se, a jednou třeba pískat první ligu,“ uzavřel Vlašič.