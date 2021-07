AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

"Ať si promítnu do své paměti cokoliv z té stovky, vždy jsme byli, jsme a i nadále budeme fajn fotbalovou rodinou. To opravdu není žádná nadsázka! Osobně však už chci funkci předsedy složit a předat štafetu mladším,” svěřil se na úvod oslav Jan Škvor (nar. 21.7.1952), mimochodem do svých pětašedesáti kouč A mužstva.

Vyvrcholením jubilea se stal den našlapaný fotbalem, kdy hned na jeho začátku vyzvali žáčci TJ ženskou jedenáctku, aby si s ní poradili jednoznačně 8:2. Po nich vyběhly na hřiště hvězdy All Stars, které změřily síly s domácím áčkem. To byl zápas pro labužníky kopané. Nejen proto, že ve výběru hvězd nastoupili mimo jiné několikanásobný mistr ligy se Spartou a exreprezentant Jiří Novotný, jeho bývalý spoluhráč Miroslav Baranek, Václav Koloušek, vícemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský, či slávista Jiří Jeslínek, exligista Radek Divecký, jakož i Roman Skamene: "Že jsem nedal pentli a že jsem ji poslal těsně vedle, tak to snad pochopí každý a určitě jsem tím nikomu na náladě a pohodě, která tady celý den panovala, neubral,” hodnotil svůj počin se smíchem herec a šoumen v jedné osobě.

"K vyznání Romana se mohu jen připojit. Takové oslavy nejsou jen připomínkou něčeho výjimečného, ale především toho, že náš fotbal dole měl a nepřestává mít své pevné zázemí,” smekl před oslavenci Jiří Novotný. Jeho jmenovec, šéf OFS Litoměřice Jan Novotný pak dodal: "Starat se v současnosti o jakoukoliv sportovní aktivitu, která je postavena na obětavosti a nezištnosti to snad ani nemusím dál komenovat!"

A v TJ si takových typů lidí moc považují. Jaroslavu Podrábskému, Zdeňku Fenglovi a Evženu Svobodovi předalo vedení TJ věcné dary. “Bez podobných nadšenců, bychom se sotva takových spontánních oslav tady dočkali,” dodala své vyznání, úctu a respekt sekretářka klubu Zdena Bémová, aby její slova následovala i starostka obce Bříza Jitka Procházková.