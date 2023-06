V uplynulé sezoně jste skončili osmí, loni devátí. Berete tohle umístění? Umístění bereme, protože po nepříliš povedeném podzimu přišlo super jaro, a to jak výsledkově, tak hlavně herně. První dva týmy, Třebívlice a Milešov, jsou od ostatních odskočení, poslední dva týmy taky. Ono to v těchto soutěžích hodně záleží na tom, jak se lidi sejdou.

Co chybělo k tomu, abyste byli lepší? Ten podzim?

Ano, chyběl nám hlavně ten podzim. Kdyby byl lepší, tak myslím, že bychom mohli pomýšlet i na třetí místo. Problémy máme hlavně v obranné fázi, dostáváme spoustu zbytečných a laciných gólů.

Kteří hráči byli v uplynulé sezoně oporami? Kdo se nečekaně zlepšil, kdo naopak potvrdil standard? A je někdo, kdo zklamal?

Řekl bych, že opory, hrály svůj standard - gólman Michal Nohál, v záloze můj parťák Jára Rainer, v útoku Pavelka a Kupera. Vyzdvihnul bych příchod Davida Zabáka z Lukavce, který do zadních řad přinesl potřebný důraz, mladík Modróczki se také hodně zlepšil a hodně nám pomohl. Nikdo mě nezklamal.

Máte spíš mladší celek, nebo starší? A jak se vám ho daří doplňovat?

Před dvěma sezónami jsme byli hodně přestárlý tým, teď se nám daří zapracovat i mladší kluky. Přišli dva kluci, zmiňovaný Zabák a ještě Jabůrek, což jsou mladí kluci. Dále nastupují i kluci z dorostu. Do budoucna je tu velký potenciál i v žácích, kteří vyhráli svojí soutěž mladších žáků.

Nakolik se na vašich výkonech podepisuje tréninková morálka? jak často trénujete, jak se na tréninky scházíte?

Podle mého nás tréninky posouvají výš, dříve se takřka netrénovalo, nebo se sešlo šest lidí, zahráli si na dvě a šlo se na pivo. Teď trénujeme pravidelně, sice jen jednou, ale troufnul bych si říci, že mnohem kvalitněji. A je to znát. Tréninková účast je různá, spousta kluků dělá na šichty, pracovní povinnosti, mají rodiny, musí i třeba dojíždět, doplňují nás ale dorostenci a i žáci, kteří jsou hřišti skoro pořád, takže jsem spokojen.

Vy jste druhou sezonu koučem, ostatně zkušeností máte s trénováním plno, pamatuji si vás jako kouče dětí. Zároveň jste i kapitán. Jaké je porovnání trénování dětí a dospělých?

Já do toho tady dříve „kecal", teď to mám plně ve své režii. (smích). Trénovat dospělé je pro mě nová zkušenost, do té doby jsem trénoval jen mládež. Je to jiné. Vzhledem k tomu, že jsem trénoval v Teplicích, tak u nás ve Velemíně je kvalitativní rozdíl obrovský. Baví mě ale jejich nadšení a hlavně si myslím, že je už i něco málo vidět v mistrovských utkáních.

Dokážete popsat, jakým stylem se snažíte na hřišti hrát?

Po asi 30 letech jsem změnil herní rozestavení na tři obránce a tři útočníky. Snažíme se hrát hodně ofenzivně a napadat co nejvíce hru soupeře. Začali jsme s tím na jaře a taky jsme ve většině zápasech dominovali. Rád bych hrál jen po zemi, žádné nakopávaní. To je vlastně principy hry, které jsem razil i v mládežnických týmech Teplic. Je to ale běh na dlouhou trať.

Co se bude dít přes léto?

Přes léto se všichni rozutečeme po dovolených, proto žádné speciální požadavky nemám. Snad půlka týmu nepřibere deset kilo. (smích) Přípravu začneme až v srpnu, chtěl bych alespoň dvě přátelská utkání.

Budete posilovat tým?

Posily vyhlédnuté nemám. Doufám, že naši dorostenci zůstanou u nás v týmu. Čekají nás odchody dvou hráčů z Ukrajiny z pracovních důvodů.

Jaké budete mít pro novou sezonu cíle?

Cílem na příští sezonu je umístění do pátého místa a pokračování v nastolených výkonech z jara.

Jaké máte v kabině rituály? Kdo je v ní lídr?

Velice příjemným rituálem je tabulka čokolády před zápasem, to mě osobně baví dost. Někteří pijí Alpu. (smích) Lídr a strůjce zábavy je asi Jára Rainer a sekundujeme mu zřejmě já a Kuba Matys, který už snad konečně bude do další sezóny zdravý.

Jak se celkově fotbalu ve Velemíně daří?

Fotbal ve Velemíně hraju přes deset let a myslím, že se mu daří teď nejvíce. Máme tři mládežnické týmy (dorost je spojený s Lukavcem) a áčko. Do příští sezony uvažujeme i o staré gardě.

A jaké máte ve Velemíně podmínky?

Podmínky jsou úplně úžasné. Je tu nový areál kabin, sauna, veškeré zázemí suprové. Máme i závlahu na hřiště a skvělého správce, takže se hraje konečně na pažitu. Hlavní, co ale je skvělé ve Velemíně, jsou úžasní a skvělí lidé. Evžen Rainer a Jakub Wajshaitl jsou lidi na správných místech. I díky nim stále raději dojíždím z Teplic přes nádherné kopečky do malebné vísky Velemín!