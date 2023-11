Běžela 82. minuta zápasu IV. třídy okresního přeboru Litoměřicka. Domácí Libochovany vedly nad hosty z Úpohlav 6:0, když přišla zdánlivě drobná a nic neřešící korekce Martina Blížila na 6:1. Jenže všichni hráči hostů, a to i včetně náhradníků, začali rázem slavit jako pominutí, načež si sundali dres. Sudímu Davidu Mojžišovi tak nezbylo, než jim udělit žluté karty. Ty musel rozdat i náhradníkům, kteří vběhli do hřiště.

Bláznivou akci naplánoval o poločasové přestávce předseda klubu Jiří Lasch, jehož za stavu 0:5 napadla skutečně bizarní motivace pro své spoluhráče, aby vstřelili gól, na který celý tým čekal od 1. října, kdy získal své jediné tři body za výhru 3:1 v Radovesicích.

"Všichni jsme seděli v šatně s jazykem na vestě, prohráváte 0:5 a přemýšlíte, jak se namotivovat. Tak jsem hodil do placu návrh, že pokud se nám podaří po měsíci aspoň vstřelit gól, oslavíme to tímhle způsobem. A jelikož jsme soudržný tým, kluci s tím okamžitě souhlasili. Představte si, že na gól čekáte několik stovek minut a snad pět zápasů, bylo to prostě spontánní," líčil autor vskutku netradiční oslavy. "Nás ale fotbal baví, i když se nám nedaří už několik let po sobě, držíme spolu, takže jsem kvitoval, že to nikdo z kluků neodmítl," pokračoval.

Pořádně zaskočený byl v první chvíli i rozhodčí Mojžiš, který nemohl hráče bez dresů identifikovat a zapsat si, kdo vlastně kartu dostal. "Šel jsem pak za ním, a po zápase ještě jednou i do kabiny, a řekl mu, že potrestaní mají být skutečně všichni hráči, ať si s tím nedělá hlavu," popisoval úsměvný zážitek.

SYNŮM TO NEDOPORUČUJI

Nevinný žertík, kterému původně přihlížely pouze tři desítky diváků, se však ještě v sobotu večer začal šířit sociálními sítěmi s kopií zápisu o utkání a Laschovi začal zvonit telefon. "Vím o tn.cz, něco o tom psal i Blesk, dnes dopoledne jsem se ještě domlouval s panem redaktorem z Mladé fronty. Nečekali jsme, že to vzbudí takový zájem, udělali jsme to spíš jen aby bylo v hospodě o čem mluvit, jak se říká," líčil šéf náhle na internetu vyhledávané fotbalové adresy, o níž se jistě nebude mluvit jen v putykách na Litoměřicku.

Tesařík pohrozil, že na lavičce skončí. Žitenice pak sesadily lídra

"V Roudnici mi hrají dva synové, doufám, že si z toho nebudou brát příklad," uculil se Lasch na závěr. "Vím, že to bylo nesportovní chování, ale my jsme jinak slušný tým, nejsme ani vylučovaní. Bylo to zkrátka spontánní rozhodnutí, proto z toho bohužel není žádná fotka nebo video, což je možná trochu škoda," zalitoval.

REAKCE OSTATNÍCH

Nevšední oslava nakonec pobavila i tým soupeře, který měl pro jednání protivníka pochopení. "My měli po zápase dokopnou a Tomáš Cetnar z týmu soupeře, se kterým se znám z Přestanova, mi už posílal nějaké screenshoty že jim volají novináři z celé republiky," líčil Martin Charvát z týmu domácích Libochovan.

"I nás to nejdřív překvapilo, já osobně jsem se s takovou kuriozitou ještě nikdy nesetkal. Rozhodčí se s tím ale vypořádal celkem rychle, vytáhl žlutou kartu, ukázal postupně na všechny hráče a asi za dvě minuty se hrálo dál," popsal bizarní situaci s tím, že ho ale gesto soupeře pobavilo. "Jinak to byl slušný zápas a férový soupeř," dodal s tím, že Úpohlavům současné chvíle slávy přeje.

"Určitě je to lepší, než abychom museli řešit nějaké rvačky a podobné věci. Je to trochu úsměvné, ale úplně nakloněný tomu nejsem, v první chvíli mě to hodně zarazilo," přidal svůj pohled šéf OFS Litoměřicko Jan Novotný. "Na druhou stranu jde vidět, že to je parta kluků, která má fotbal opravdu ráda a baví se jím. A alespoň díky nim teď někteří lidé zjistí, kde leží Úpohlavy," dodal nakonec přeci jen s lehkým úsměvem.