Zdroj: facebook FK Litoměřicko

Vláďo, v Třebívlicích jste vyhráli 10:2. Jak jste celý zápas viděl?

V zápase nám vlastně skoro všechno vycházelo. Góly jsme dávali po pěkných akcí, myslím si, že jich mohlo padnout daleko více.

Vy jste se trefil hned čtyřikrát. Jaký gól byl nejhezčí?

Všechny moje góly byly spíše jen jednoduchým zakončením dobrých přihrávek od spoluhráčů.

Jistě máte klubovou kasu, viďte?

Kasu máme. Naštěstí je pokladník hodný, tak mě to tolik nestálo.

Už jste nějak oslavili postup do okresního přeboru?

Pár piv už jsme stihli, hlavní oslavy si necháme až po posledním zápase.

Sledujete tabulku kanonýrů? Aktuálně jste na druhém místě…

Tabulku pravidelně nesleduju. Až v posledních kolech, kdy mě na to upozornili spoluhráči, kteří mi řekli, že jsem někde nahoře.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v osmi letech. Začínal jsem společně v bráchou tady v Litoměřicích. K fotbalu nás přivedl táta.

Kde všude jste hrával?

Nejdéle jsem hrál v Litoměřicích, kde jsem začal. Do starších žáků jsem šel do Teplic, kde jsem zůstal do konce dorostu, pak jsem se vrátil zpátky do Litoměřic. Teplice byly určitě moje nejlepší zkušenost. Rok jsem také hrával v Německu.

Vzpomenete si ještě na svoje první tréninky?

Vzpomínám si na první tréninky s bráchou a tátou. Sice mi to tolik nešlo, ale vzpomínám na to rád.

V minulé sezoně jste hrával tak krajský přebor za A tým Litoměřicka…

Po neshodách s trenérem už chodím pouze za B tým.

Jak se vám vůbec aktuálně líbí v Litoměřicích?

I přes menší neshody držíme jako tým spolu. Nejvíc za to vděčíme předsedovi, který se snaží vést klub správným směrem.

Je vám 28 let. Máte s fotbalem ještě nějaké cíle?

Mým cílem je , by mi fotbal začal dělat větší radost.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

V české lize vlastně nefandím nikomu. Nejbližší mi je asi Slovan Liberec.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a jaké máte koníčky?

Pracuju v Lovosicích v FCC. Kromě fotbalu žiju rodinou, hlavně mojí malou dcerou a psem Blackem. Dále mě baví příroda a práce na zahradě.