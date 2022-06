„Dopředu jsme dobří, branek dáváme mraky, ale vždy dva, tři dostaneme, dozadu nám to skřípe,“ líčil kouč, který se nebojí ze sestavy vyndat i bývalé ligové persony, které v Žitenicích působí. V Lovosicích to odnesl Radek Divecký, který šel z placu po hodině hry. „Museli jsme trochu změnit sestavu, jemu se moc nevedlo. Potřebovali jsme posílit obranu, navíc kluci dostali jiné pokyny. Chtěli jsme hrát ještě víc ze zabezpečené obrany a využít brejků, na které tam máme dva velice rychlé útočníky,“ vysvětloval rošádu, která přišla po dvou lovosických brankách, díky nimž domácí srovnali na 3:3.

Efekt přišel téměř okamžitě, vedení vrátil Žitenicím Vojtěch Souček, za minutu navýšil skóre Dominik Dvořák, který o další čtyři minuty později zkompletoval hattrick a v závěru přidal ještě čtvrtý gól.

Stejskalův celek si tak kolo před koncem pojistil třetí příčku, o níž už nemůže přijít. „ Možná kdybych přišel dřív, mohli jsme být i druzí, ale na Dušníky bychom stejně neměli. Můj cíl by samozřejmě byl postup, fotbal jsem hrál profesionálně a určitě nechci bojovat jen o třetí příčku. To je ale spíš otázka na majitele klubu. Známe se přes 30 let, i kvůli tomu jsem to tu vzal. Pokud v Žitenicích zůstanu, musíme víc trénovat. Kluky nešetřím, na tréninku dostávají do těla. Rád bych také tým posílil. Potřebujeme kvalitu hlavně do obranných řad. V tuhle chvíli nás ty dvě, tři inkasované branky za zápas nebolí, ale ve vyšších soutěžích takhle hrát prostě nejde.“

Je pravdou, že ačkoliv jsou Žitenice v tabulce třetí, v soutěži jsou pouze čtyři horší defenzivy. A rozdíl mezi 72 obdrženými brankami a 14 či 29 inkasovanými góly vedoucích Dušníků, respektive druhé Černivi, je do očí bijící.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS OKRESNÍCH FOTBALŮ:

II. třída dospělých – Kožíšek Re/max OP – 25. kolo:

Malé Žernoseky – Lukavec 3:10 (22. Šturm, 68. Gebur, 75. Gebur – 18. Henzl, 20. Kacl, 21. Henzl, 25. Henzl, 33. Jabůrek, 36. Slabý, 39. Henzl, 42. Henzl, 49. Slabý, 71. Slabý)

Dobříň – Dušníky 0:5 (5. Tuzar, 39. Hyťha, 49. Tomášek, 67. Telerovský, 76. Pišl)

Litoměřicko B – Brňany 0:1 (14. Kunert)

Lovosice B – Žitenice 3:7 (7. Svoboda, 48. Zalabák, 53. Šonda – 10. Dvořák, 24. Horáček, 26. Šmejkal, 69. Souček, 70. Dvořák, 74. Dvořák, 85. Dvořák)

Libotenice – Slavoj Úštěk 5:0 (14. Mareš, 18. z pen. Bartůněk, 73. Hála, 74. Bartůněk, 80. Pilař)

Černiv – Budyně nad Ohří 9:0 (16. Uličný, 22. Baran, 25. Uličný, 27. Lubas, 49. Uličný, 60. Mareš, 64. Uličný, 72. Uličný, 74. Mareš)

Podřipan Rovné – Libochovice nesehráno, hosté nesložili dostatečný počet hráčů



III. třída dospělých sk. „A“ – 25. kolo:

Býčkovice – Velemín 7:0 (6. Hervert, 36. Frey, 54. Bereš, 60. Hervert, 63. Hervert, 74. Hervert, 88. Hervert)

Vchynice – Ploskovice 4:2 (45. Dzhambazov, 61. Dzhambazov, 73. Černý, 90. Jakubec – 44. Dvořák, 86. Bui)

Sulejovice – Čížkovice 1:6 (51. Perkner – 9. Přibyl, 18. Gajdoš, 32. Bartošík, 53. Přibyl, 65. Gajdoš, 68. Brovdii)

Radovesice – Milešov 3:4 (6. Hora, 70. Bušek, 89. Bušek – 16. Hlaváček, 50. z pen. Kochlöffel, 77. Brabenec, 93. Ištvánik)

Prackovice n. L. – Úpohlavy 1:1 pen. 2:3 (67. Beneš – 38. Vácha)

Sokol Křesín – Velké Žernoseky 5:1 (18. Figr, 33. vl. Ježek, 41. Halada, 44. Halada, 47. Tuček – 43. Vocásek)

Třebívlice – Travčice 4:3 (9. Čtvrtník, 52. Čtvrtník, 54. Kotlář, 82. Čtvrtník – 75. Šotnar, 75. Vrzák, 86. Doda)



III. třída dospělých sk. „B“ – 25. kolo:

Lounky Chodouny – Bříza 4:3 (13. Udatný, 14. Udatný, 52. Kocourek, 80. Udatný – 12. Procházka, 38. Valenta, 88. Tesař)

Hoštka – Mšené Lázně 3:0 (49. Jiránek, 53. Beruška, 58. z pen. Nosek)

Vědomice – Sokol Račice 7:1 (28. Suk, 33. Bláža, 38. z pen. Bláža, 44. Bláža, 56. Bláža, 64. Bláža, 68. Černý – 49. Vála)

Rovné B – Předonín 6:2 (4. Suchomel, 26. Suchomel, 29. Suchomel, 36. Mejzr, 39. Mejzr, 80. Jakl – 16. Uřidil, 33. Balšánek)

Bechlín – Liběšice B nesehráno, hosté nesložili dostatečný počet hráčů

Kleneč – Polepy nesehráno, hosté nesložili dostatečný počet hráčů



IV. třída dospělých sk. „A“ – 21. kolo:

Libochovany – Slavoj Třebenice 2:3 (44. Škárka, 50. Škárka – 52. z pen. Merkl, 57. Škuthan, 90. Čačik)

Zahořany – Lovečkovice 1:1 (68. z pen. Fabičovič – 41. Galia)

Třeboutice – Medvědice 2:5 (35. Faust, 42. z pen. Faust – 2. z pen. Kundla, 33. Laube, 58. Laube, 72. Laube, 74. Novotný)

Podbradec – Křešice B 5:7 (15. Ouzký, 44. Michalík, 52. Ouzký, 11. Koubek, 65. Fáry – 13. Zelený, 33. z pen. Hingar, 39. z pen. Hingar, 40. Polák, 47. Hingar, 56. Hingar, 89. Polák)



IV. třída dospělých sk. „B“- 21. kolo:

Bechlín B – Mšené Lázně B 3:3 pen. 3:4 (44. Neruda, 60. Macek, 68. Vachoušek – 53. Sirový, 64. Sirový, 71. Sirový

Ctiněves/Libk. – Podlusky 0:10 (3. Čada, 19. Balek, 23. Rubeš, 42. Rubeš, 43. Čada, 52. Čada, 62. Vlčák, 71. Hübner, 80. Lipš, 82. Čada)

Střížovice – Dušníky B 1:3 (36. Malecha – 42. Kacálek, 86. Hejna, 89. Kacálek)

Račiněves – Přestavlky 3:1 (13. Bačkády, 38. Zeman, 47. Bubák – 55. Trunda)

Vrbice-Vetlá – Kostomlaty 0:3 (17. Kalhous, 72. Melichar, 80. Davalos Vallejo)