Osm desítek diváků možná očekávalo dramatickou bitvu, ta se však nekonala. Už ve 3. minutě otevřel skóre Dominik Kulich, následně přidali hattrick Roman Bereš a Dominik Kruncl a hosté si odvezli drtivou výhru, která je přiblížila na dva body od jejich hostitele.

„Soupeř má starší a zkušený mančaft, dobře si dávali míč do nohy, ale my máme mladé kluky, kteří byli zkrátka důraznější, rychlejší, a to rozhodlo,“ hodnotil zápas trenér vítězného celku Jaroslav Markvart. „První půli jsme vyhráli 4:1, do deseti minut po změně stran jsme přidali další dva zásahy a bylo po zápase,“ dodal.

Ačkoliv se Býčkovice posunuly na dohled od čela tabulky, žádný tlak na postup zatím v malé vísce mezi Litoměřicemi a Liběšicemi není.

„Samozřejmě to vždy hrajete proto, abyste vyhrávali a postupovali, ale necháváme tomu volný průběh. Chceme si užít každý zápas a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Markvart.

JAKÉ POČASÍ, TAKOVÝ FOTBAL

V okresním přeboru zvýšily svůj náskok na první příčce Dušníky, jimž pomohlo vítězství Lukavce v Černivi, zatímco lídr tabulky uspěl 2:0 v Brňanech. Obě branky zařídil Josef Kacálek.

„Máme hodně zraněných, ale proti týmu ze spodních pater tabulky jsme to naštěstí zvládli,“ těšilo předsedu Dušníků Jaroslava Honzajka. „Moc pěkný zápas to ale nebyl. Řekl bych jaké počasí, takový fotbal,“ glosoval výkon obou aktérů v porovnání s nepříjemnou zimou. „Za tři body jsme ale samozřejmě rádi, stejně jako nás potěšilo klopýtnutí našeho nejbližšího pronásledovatele,“ doplnil.

Na rozdíl od Býčkovic v Dušníkách by se rádi podívali o soutěž výš, ostatně krajskou soutěž klub před reorganizací hrával. „Určitě bychom chtěli. Chuť je i kvůli rozhodčím, na okrese jich moc není, kolikrát vám přijede jen jeden. Dnes je problém shánět i hráče, a když máte ještě hledat někoho, kdo vám odmává zápas na lajnách, není to ideální,“ nabídl Honzajk svůj pohled.

Parádní obrat předvedly rovněž ve II. třídě Žitenice. V souboji s Malými Žernosekami ztrácely po půl hodině hry a dvou brankách Arpáda Gebura už 0:2, jenže Patrik Šmejkal, Dominik Dvořák a Vojtěch Souček svými zásahy nakonec překlopili tříbodový zisk na domácí stranu.

Ve III. třídě ve skupině B vede nadále duo Hoštka a Vědomice, které si se svými soupeři pohrálo jako kočka s myší. Hoštka vyloupila Předonín 7:0, jen o gól míň, rovněž s čistým kontem, daly Vědomice v Rovném. Všechny zásahy ale obstaral jediný hráč David Bláža.