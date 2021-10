Deváté kolo okresního přeboru fotbalistů na Litoměřicku přineslo i divokou remízu 7:7. V Budyni nad Ohří se o ni postaral domácí celek a Lukavec, který nakonec uzmul bonusový bod v penaltové loterii.

„Byla to divočina. Lukavec má mladé hráče, my jsme dělali chyby v obraně. Díky soustředěné hře jsme se ale dokázali vždy vrátit zpět do zápasu,“ hodnotil jednatel domácího celku Václav Mansfeld. Budyně prohrávala už 0:3, v zápase ani jednou nevedla, přesto má alespoň bod. „Soupeř v obraně také zrovna nezářil, byl to spíš zápas útočníků Škoda, že se nám nepodařilo ještě dotáhnout ty penalty,“ smutnil. „Bylo to podobné, jako před týdnem v Úštěku, kde jsme zase vedli pokaždé my a domácí dotahovali, tam se zase povedly pokutové kopy nám. Takový je zkrátka fotbal.“

Na čele se dál drží Dušníky a Černiv, o soutěž níž vládnou Vědomice respektive Milešov. Ten zůstává v A skupině III. třídy stále bez ztráty kytičky. Třetí výhru v sezóně si připsaly i Sulejovice, vítězství 4:1 zařídili Doubek, Hernych a dvougólový Perkner. V „béčku“ složily Polepy díky gólu Gorola v 81. minutě Břízu, ta je tak posledním celkem v celém okrese, který ještě nezískal na podzim ani bod.

Nejnižší třídy vedou Třebenice respektive rezerva Dušníků.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

II. třída dospělých OP 9. kolo:

Budyně nad Ohří Lukavec 7:7 pen. 2:4 (20. Tregner, 29. Šolc, 31. Kokeš, 51. Politeo, 73. Šolc, 79. Šolc, 83. Gunar 11. Slabý, 14. Havlíček, 13. Kolář, 40. Slabý, 68. Havlíček, 70. Havlíček, 78. Slabý), Libochovice Slavoj Úštěk 1:3 (45. vl. Smrček 36. Slavík, 49. Rešl, 78. Rešl), Podřipan Rovné Žitenice 4:2 (22. Poláček, 25. Černý, 30. Sedláček, 66. Jakl 53. Dvořák, 73. Starý), Černiv Brňany 5:0 (1. Uličný, 13. Horák, 22. vl. Mrkvica, 32. Uličný, 54. Uličný), Libotenice Dušníky 0:2 (45. z pen. Gabriel, 83. Bauer), Lovosice B Malé Žernoseky 7:3 (14. Zuch, 20. Zuch, 22. Zuch, 57. Gaube, 67. Zuch, 76. Gaube, 87. Zimák 30. Šváb, 77. Černý, 46. Černý), Litoměřicko B Dobříň 1:1 pen. 2:4 (47. Suroviak 27. Nebeský)



III. třída dospělých sk. „A“ 9. kolo:

Velké Žernoseky Velemín 1:2 (78. Moška 43. Rainer, 74. Wajshajtl), Travčice Úpohlavy 2:1 (15. Fišara, 23. Fišara 65. Horký), Třebívlice Milešov 1:3 (55. Kotlář 30. Pazdera, 63. Petrik, 80. Hlaváček), Sokol Křesín Čížkovice 3:0 (11. z pen. Brunclík, 33. Brunclík, 69. Halada), Prackovice n. L. Ploskovice 5:2 (2. Veselý, 51. z pen. Poláček, 57. Veselý, 65. Barták, 86. Poláček 17. Quach, 38. Landa), Radovesice Býčkovice 3:5 (18. z pen. Pikl, 52. Koskuba, 47. Pikl 25. z pen. Hervert, 63. z pen. Hervert, 73. Kruncl, 83. Resutík, 88. Kruncl), Sulejovice Vchynice 4:1 (24. Doubek, 44. Perkner, 67. z pen. Hernych, 90. Perkner 49. Jakubec)



III. třída dospělých sk. „B“ 9. kolo:

Polepy Bříza 3:2 (7. Trojánek, 33. Grepl, 81. Gorol 11. Fiala, 40. Valenta), Předonín Sokol Račice 5:0 (20. Soušek, 25. Uřidil, 36. Uřidil, 47. z pen. Doležal, 86. Uřidil), Rovné B Mšené Lázně 2:4 (31. Suchomel, 60. Cuchý 7. Šlégr, 40. Kajetán, 17. Jarošík, 65. Jarošík), Vědomice Liběšice B 7:2 (14. Suk, 18. Pokorný, 37. Suk, 47. Pokorný, 51. z pen. Čermák, 79. Drobný, 81. Suk 2. Knop, 38. Hendrych), Hoštka Lounky Chodouny 8:2 (16. Nosek, 19. Janda, 28. z pen. Svoboda, 32. Janda, 73. Nosek, 80. Slavíček, 82. Nosek, 86. Nosek 10. Rivola, 74. Jirásek), Straškov-Vodoch. Bechlín 0:0 pen. 4:3



IV. třída dospělých sk. „A“ 9. kolo:

Podsedice Křešice B 2:3 (11. Kochlöffel, 79. Cíl 13. Herman, 16. Polívka, 86. Hingar), Podbradec Medvědice 2:5 (38. z pen. Ouzký, 70. Ouzký 43. Laube, 65. Laube, 77. Novotný, 80. Makovský, 86. Laube), Zahořany Slavoj Třebenice 2:6 (41. z pen. Fabičovič, 55. Pokorný 31. Krasnický, 34. Štěrba, 36. Škutan, 42. Škutan, 58. Škutan, 62. Krasnický), Libochovany Budyně n. O. B 0:0, Třeboutice Lovečkovice 0:0



IV. třída dospělých sk. „B“ 9. kolo:

Vrbice-Vetlá Přestavlky 2:2 pen. 3:2 (33. Pěkný, 44. Pavelka 40. Bach, 70. Matouch), Račiněves Dušníky B 0:5 (23. Brůža, 29. Matiiek, 37. Matiiek, 57. z pen. Chovhaniuk, 70. z pen. Matiiek), Střížovice Podlusky 2:10 (10. Pabiška, 85. Pabiška 20. Halada, 47. Bečka, 52. Kopecký, 54. Kocourek, 56. Kocourek, 59. Kopecký, 62. z pen. Kopecký, 64. Turek, 76. Tlustý, 87. Kocourek), Ctiněves/Libk. Mšené Lázně B 5:0 (4. Veigler, 24. Dyrynk, 60. Stibůrek, 67. Stibůrek, 75. Livora), Bechlín B Židovice 1:2 (70. Suchý 16. Nitsch, 82. Špiner)