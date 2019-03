„Řeknu vám to asi takhle. Od roku 2010 máme velké existenční potíže. Chybí nám hráči a pokud jich máte na soupisce jen jedenáct či dvanáct, hrát se nedá žádná soutěž,“ přiblížil nesnáze Sokola předseda klubu Roman Vítek.

Šéf terezínské kopané Deníku zároveň řekl, že definitivní rozhodnutí o dalším fungování hlavního mužstva padne v nadcházejících dnech.

Seniorský mančaft Terezína nyní nastupuje ve III. třídě a po podzimu drží sedmé místo tabulky se ziskem dvaadvaceti bodů. Do jarní premiéry by mělo jít mužstvo v sobotu 23. března na půdě Vchynic. Tedy jen v případě, že to Terezín nezabalí s předstihem. Kromě A týmu klub disponuje ještě staršími žáky.