Tome, v Třebívlicích jste vyhráli drtivě 8:1. Jak jste celý zápas viděl?

Snažili jsme se hrát svoji kombinační hru. Hlavně v prvním poločase byli domácí velmi důrazní v osobních soubojích, což pro nás nebylo moc příjemné. Ale dokázali jsme si s tím poradit a nakonec vyhráli velkým rozdílem. Takže jsme rádi, že jsme venkovní utkání zvládli.

Vy jste obstaral polovinu vašich branek. Která byla podle vás nejlepší?

Tak tady zmíním asi poslední gól hlavou, protože hlavou moc gólů nedávám. Jaromír Hála mě hezky našel v náběhu, celkově to byla pěkná akce.

Bude vás to něco stát do klubové pokladny?

Určitě ano. Přesně nevím kolik, ale pokladník je přísný. Na to, že jsou odehraná dvě kola, už máme v kase docela dost.

Po dvou kolech máte šest bodů a skóre 15:2! Jaké máte v sezoně ambice? Co třeba postup?

Samozřejmě chceme každý zápas vyhrát a umístit se v tabulce co nejlépe. O postupu jsme se s klukama zatím nebavili. Ale určitě se chceme prát o nejvyšší příčky.

Sledujete nějak podrobněji tabulku střelců? Nebo vás to moc nezajímá?

Tabulku střelců moc nesleduji. Z pozice středního záložníka se snažím akce spíš připravovat, ale za každou branku jsem samozřejmě rád. Když to tam bude padat, tak jedině dobře.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem v pěti letech v týmu FK Slavoj Roudnice. K fotbalu mě přivedl můj děda Míra Šíma, který právě Slavoj trénoval.

Kde všude jste dosud hrál?

Jak už jsem zmínil, začínal jsem v přípravce ve Slavoji Roudnice. V mladších žácích jsem hrál za Dynamo Podlusky, pak jsem se přesunul do SK Roudnice, odkud jsem v 15ti letech přestoupil do Meteoru Praha. Po dorostu jsem se vrátil zpět do SK Roudnice a před rokem jsem šel do Libotenic.

A jste tedy v Libotenicích spokojený?

V Libotenicích jsem velmi spokojený, máme skvělou partu a funguje nám to dobře i na hřišti. Kluci se tady o fotbal starají fakt dobře.

Sestřih utkání SK Štětí - Tempo Praha. Ohlasy trenérů. | Video: SK Štětí

Jak byste ohodnotil úroveň okresního přeboru?

Úroveň okresního přeboru se mi líbí. Letos tam je hodně kvalitních týmů a věřím, že nás čekají pěkné zápasy.

Je vám 22 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové sny?

Konkrétní fotbalové sny aktuálně nemám. Teď hlavně chci, aby mě fotbal bavil. Ale jak říkáte, je mi 22 let a třeba mě někdy zase popadne chuť zahrát si vyšší soutěž.

Ještě se vrátíme ke střílení branek. Jaké je vaše nejčastější zakončení?

Nejčastěji asi zakončuji technicky k tyči, s tím mají brankáři vždycky problémy.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem Slávista!

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Věnuji se on-line marketingu. Jinak mě baví sport. Kromě fotbalu rád cvičím, jezdím na kole, běhám. Občas zajdu na tenis. Rád taky cestuji.