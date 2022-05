Na podzim Dušníky dvakrát prohrály, z jejich skalpu se možná dodnes těší Úštěk a Budyně. Pak ale přišla parádní série; od šestého kola šlapaly jako dobře namazaný stroj, až do duelu v Černivi braly pokaždé tři body. „Na začátku podzimu jsme si prošli menší krizí, prohráli jsme dvě utkání za sebou. Ale pak jsme se semknuli a podávali daleko lepší výkony,” popisuje Lédl, co se s týmem stalo. A přidává perličku: „Jeden z hráčů, nebudu ho jmenovat, při poslední prohře v kabině rozmlátil trs banánů o podlahu. Od té doby jen vyhráváme. Možná z toho budeme muset udělat před sezonou tradici!”

V Dušníkách funguje parta. Lédl si uvědomuje, že takové tvrzení je klišé, ale přesto si za svým stojí. „Máme zdravé jádro. Je nás relativně dost, a tak když někdo vypadl, naskočil zase jiný. To je naše výhoda, jinde v tomto ohledu starosti. Neustále se snažíme zlepšovat a vymýšlet nové způsoby, jak zapojit kluky do kolektivu. Také se snažíme tým omlazovat, v tom vidíme budoucnost. Hlavně se chceme fotbalem bavit. A především aby bavil naše fanoušky.”

Klub z obce, která leží nedaleko Roudnice nad Labem a má necelých pět stovek obyvatel, má parádní návštěvy, na fotbal chodí okolo stovky fanoušků. „Máme naprosto fantastický fanklub, který tvoří fanouškovskou základnu. Na podzim pro nás představili klubovou hymnu. Jinak se do Dušník na fotbal chodí ve velkém, za to bychom chtěli divákům poděkovat,” vzkazuje věrným příznivcům Petr Lédl.

Za zmínku stojí také pochvala zázemí, které Dušníky mají k dispozici. „Daří se nám neustále investovat a vylepšovat areál. V poslední době se povedlo kompletně zrekonstruovat šatny, vybudovat saunu, postavit nové lavičky a instalovat umělé osvětlení. Stále máme spoustu plánů, hlavní zásluhu na tom nese předseda klubu.”

Nic z výše uvedeného by pochopitelně nešlo bez peněz, zvlášť v dnešní složité době. Jak SK Dušníky získává finanční prostředky? „Někdy se podaří vyšetřit navíc něco, vracíme to pak zpátky do areálu. Nemáme za sebou žádného mecenáše, zdroj financí je takový zdravý mix, kdy něco vyděláme sami, něco zabezpečí obec či přispějí sponzoři. Podařilo se také vybojovat odměnu v kampani Gambrinusu,” objasňuje Lédl.

Jediné, co Dušníky trápí, je absence mládežnických celků. „S vlastní mládeží je to složité. V nedávné minulosti jsme pořádali nábory, kde jsme narazili na nevelký zájem. Snažíme se tak alespoň podporovat spřátelené kluby například poskytnutím zázemí pro tréninky.”