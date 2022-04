Na podzim se střílení branek Sokolu dařilo, v této disciplíně byl za Dušníky druhý. Těžil z dobré party, chytl začátek soutěže, ale její závěr neměl optimální. „Sice se vítězilo, ale nedalo se na to koukat. Zkrátka to nebylo optimální. Plno výher bylo urváno fyzickým stylem hry, fotbalový um tam moc nebyl,” glosuje podzim Jiří Lubas.

Černiv má oporu v Tomáši Uličném, který je nejlepším střelcem okresního přeboru, dal již 22 branek. „Pro nás je hodně důležitý, dává tradičně hodně gólů. V kabině je pohodový, navíc chce u nás zůstat,” chválí Lubas.

A kdo další patří mezi opory týmu? „Lídrem je brankář Tomáš Chodura, který toho má za sebou hodně. Když něco řekne, tak to má hlavu i patu. K němu bych přidal ještě Míru Prágla, ten taky umí zařvat. Ke kostře týmu ještě patří Pavel Mareš, Fanda Horák, Jirka Podařil, kapitán Pavel Vít, Zdeněk Bovška, Roman Lubas. Ale musím říct, že bez mladých to nejde. Už byla řeč o Tomáši Uličným, který střílí branky. V obraně Patrik Krebs, který je i přes svůj mladý věk asistentem kapitána, v záloze letec Kuba Horák… Mohl vyjmenovat všechny, protože každý je platný a důležitý.”

Velkou radost dělají Sokolu děti. Klub se stará o přípravky, fotbalem políbených dětí na tréninky chodí kolem třiceti. „Po covidovém období dokonce máme víc dětí, než jsme měli před ním. To nikdo nečekal! Za to, jak se o děti starají, zaslouží poděkování trenéři Míra Kalivoda, Tomáš Chodura, Marcel Týce mladší a Patrik Kalivoda, kteří kolem nich skáčou od rána do večera. Díky tomu je za nimi vidět kus práce. A poděkování patří i rodičům, kteří své ratolesti k nám vozí,” oceňuje Lubas.

Slova uznání má i pro práci litoměřického okresního fotbalového svazu. „Jeho šéf Honza Novotný odvádí ohledně mládeže slušnou práci. Svaz dělá pro děti turnaje, kempy, to je opravdu super. Děti jsou budoucnost nás všech! Nedávno jeden náš trenér přípravky dostal od dětí otázku ohledně války. ´Trenére, bude válka? ´zeptaly se ho. Trenér dětem vše vysvětlil. Všichni jsme proti válce. Věříme, že se vše co nejdříve vyřeší, že nebudou muset umírat nevinní lidé a především děti.”

Perličku černivského klubu je spojení s německým TSV Mnichov 1860, za který hrál svého času Roman Týce, syn šéfa TJ Sokol Černiv Marcela Týceho. Zmiňované spojení spočívá v oblíbenosti dresů bavorského klubu, hráči Sokola v něm nastupují přes 20 let. „V přípravě je pořád máme, občas i v mistrácích,” usmívá se Jiří Lubas. Roman Týce klubu pomáhá dlouhá léta materiálně, a to právě s dresy, oblečením, míči a tak dále. „Že by nám ale dával peníze na přestupy, to ne. S penězi je to těžké, stejně tak to mají i další malé oddíly. Za námi stojí obec, toho si moc vážíme, stejně jako podpory Romana a dalších sponzorů. Například jeden z hráčů vlastní firmu, která nám přispívá. Bez sponzorů by to bylo ještě těžší.” Co se zázemí klubu týče, není na špatné úrovni, i když hlavní kabiny by prý snesla pár úprav. „Už to řeší obec přes dotace, snad se dočkáme schválení. Svépomocí se nám povedlo udělat menší hřiště, na kterém je umělá tráva. Přes zimu ho využívala přípravka i dospělí,” hlásí Lubas. Klub prý funguje na rodinné bázi, vše se točí kolem předsedy Marcela Týceho, který okolo sebe sdružuje nadšenou fotbalovou partu.