Vysokou výhru 6:1 si z Brňan v rámci okresního přeboru fotbalistů odvezli fotbalisté Žitenic. Ti tak napravili špatný start a po dvou porážkách si připsali dvě výhry.

Hosté vstoupili do zápasu skvěle, už v 7. minutě vedli po brankách Diveckého a Aljukiče 2:0. Ještě do poločasu se trefil dvakrát Bešlija a bylo prakticky po zápase. „Dá se říct, že fotbal se hrál jen v úvodu. Dali jsme rychlé góly, za stavu 3:0 ve 25. minutě bylo po zápase,“ hodnotil kapitán Žitenic Stanislav Starý.

Toho může jistě těšit, že jeho tým konečně zabral. „Začali jsme proměňovat šance, hodně tomu pomohlo také to, že jsme po dovolených konečně zase kompletní. Vrátili se nám i kluci z Bosny, což jde hodně znát,“ vyzdvihl přítomnost Bešliji s Aljukičem. První jmenovaný nastřílel hattrick, Aljukičovi k němu chyběl jediný zásah.

Ve IV. třídě se daří Prackovicím, které platily loni zejména na podzim za otloukánka III. třídy. Po sestupu ale znovu válí a i ve třetím kole nadělovaly. Tentokrát zničily Libínky 8:0. I Prackovičtí vděčí za skvělé výsledky především produktivitě. „Pomohlo nám, že jsme proměňovali naše šance, jako zatím ve všech zápasech nové sezóny. To nám brzy přineslo klid do celého mužstva a soupeře jsme do žádných větších šancí nepustili,“ hodnotil autor dvou branek Jiří Dolejš. „Soupeře bych chtěl pochválit za to, že i ve slepené sestavě bojoval a zápas kvůli zranění dohrál v závěru i v deseti hráčích,“ dodal.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

OKRESNÍ PŘEBOR

Dobříň – Libotenice 1:3 (0:2). Branky: Černý – Hála, Pilař, Voves. Rozhodčí: Otta. ŽK: 2:2. Diváci: 90.

Dušníky – Úštěk 8:0 (5:0). Branky: Gabriel 3, Bauer 2, Šimral, Pospíchal, Novotný. Rozhodčí: Dobiáš. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

Brňany – Žitenice 1:6 (0:4). Branky: Krejza – Bešlija 3, Aljukič 2, Divecký. Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:0. Diváci: 80.

Rovné – Litoměřicko B 10:0 (8:0). Branky: Sedláček 4, Pištora 4, Kratochvíl, Vilánek (PK). Rozhodčí: Marčaník. ŽK: 1:1. Diváci:90.

Libochovice – Malé Žernoseky 2:3 (0:0). Branky: Hudik M. 2 – Durček, Jopa, Šturm. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 2:3. Diváci: 120.

Budyně nad Ohří – Lukavec 2:5 (2:3). Branky: Rážek, Kokeš – Slabý 2, Ritschel, Šenfeldr, Havlíček. Rozhodčí: Bartůněk. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (Kokeš).

Lovosice B – Černiv 4:5 PK (0:1, 4:3 – 4:5 PK). Branky: Gaube 3, Richter – Baran 2, Horák, Lubas. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 1:2. Diváci: 50.



III. TŘÍDA, SKUPINA A

Velké Žernoseky – Liběšice B 3:1 (0:1). Branky: Mikyska 2, Beran – Matička. Rozhodčí: Vacátko. ŽK: 1:3. Diváci: 40.

Křešice B – Křesín 7:0 (5:0). Branky: Svátek 3, Patka (PK), Bezemek, Herold. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 0:0. Diváci: 60.

Čížkovice – Velemín 6:2 (2:1). Branky: Drátovník 2, Udatný, Koždoň, Lubas – Walter, Kavina. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 2:1. Diváci: 90.

Milešov – Ploskovice 4:2 (3:1). Branky: Brabenec 2, Chmelař, Pazdera – Januška, Kosař. Rozhodčí: Bartoš. ŽK: 0:0. Diváci: 30.

Sulejovice – Radovesice 1:3 (0:0). Branky: Lupínek V. – Pikl, Král, Meduna. Rozhodčí: Vlašič. ŽK: 2:1. Diváci: 41.

Travčice – Třebívlice 4:2 (1:1). Branky: Fišara 2, Krch, Serbený – Muchl 2. Rozhodčí: Andrle. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Úpohlavy – Vchynice 4:0 (1:0). Branky: Filous 2, Pomíchal, Kovařík (vlastní). Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 1:2. Diváci: 53.



III. TŘÍDA, SKUPINA B

Židovice – Bříza 10:1 (4:1). Branky: Adamec 3, Jirásek 2, Broft, Fogl, Hosnedl, Špiner, Huja (vlastní) – Tesař (PK). Rozhodčí: Starý. ŽK: 0:0. Diváci: 20.

Račice – Vědomice 2:3 PK (1:1, 1:1 – 2:3 PK). Branky: Matoušek, Šíma – Chládek, Štulc. Rozhodčí: Šeba. ŽK: 3:1. ČK: 2:1 (Frelich, Božík – Zeisl). Diváci: 60.

Bechlín – Býčkovice 5:1 (2:1). Branky: Suchý 2, Hajner 2, Čmejla – Zedek. Rozhodčí: Huml. ŽK: 1:1. Diváci: 54.

Hoštka – Mšené Lázně 2:1 (1:1). Branky: Hajný, Jarošík (vlastní) – Trejbal. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (Slavíček). Diváci: 120.

Rovné B – Kleneč 1:2 PK (1:0, 0:1 – 1:3 PK). Branky: Brůža – Čížek. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Štětí B – Lounky Chodouny 2:5 (2:1). Branky: Podhorský 2 (PK) – Jirásek 2, Rada, Kocourek, Rivola. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 0:2. Diváci: 40.

Straškov-Vodochody – Polepy 3:6 (1:2). Branky: Čučka, Novotný, Vlastník – Vejl, Trojánek, Vodička, Gorol, Grepl, Trutnovský. Rozhodčí: Starý. ŽK: 0:0. Diváci: 40.



IV. TŘÍDA, SKUPINA A

Medvědice – Budyně nad Ohří B 4:6 (2:3). Branky: Hladík, Böhm, Flach, Stuchlý (vlastní) – Seifert 3, Stuchlý, Volkán, Ľuptáčik. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 0:1. Diváci: 20.

Lovečkovice – Zahořany 5:2 (2:1). Branky: Šmajsl 2, Šveňha, Petrus, Černý (vlastní) – Holeček (PK), Fabičovič (PK). Rozhodčí: Hanuš. ŽK: 0:1. Diváci: 20.

Prackovice nad Labem – Libínky 8:0 (4:0). Branky: Dolejš 2, Poláček 2, Pohořálek 2, Barták. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 0:1. Diváci: 20.

Třebenice – Podsedice 3:2 (1:0). Branky: Kalous (PK), Škutan, Beneš – Zdvořák, Buřt. Rozhodčí: Otta. ŽK: 2:6. ČK: 1:1 (Pazour – Rokoš). Diváci: 75.

Podbadec – Úštěk B přeloženo na 10. 11. 2019



IV. TŘÍDA, SKUPINA B

Bechlín – Podlusky 2:3 (2:3). Branky: Vettlý, Pugr (vlastní) – Vlček 2, Halada. Rozhodčí: Albrecht. ŽK: 2:1. Diváci: 65.

Ctiněves/Libkovice – Vrbice-Vetlá 3:4 PK (1:2, 2:1 – 3:4 PK). Branky: Kníže, Barcik Jelínek, Rejhon, Pavelka. Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (Rejhon). Diváci: 60.

Předonín – Kostomlaty 3:2 (0:0). Branky: Červinka 2, Tuček – Kalhous 2. Rozhodčí: Huml. ŽK: 0:3. Diváci: 102.

Račiněves – Roudnice nad Labem B 1:3 (0:2). Branky: Štosek – Čada 2, Hrebinka. Rozhodčí: Gabriel. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

Střížovice – Přestavlky 3:0 (1:0). Branky: Uřídil 2, Kober. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 0:0. Diváci: 70.