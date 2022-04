Prackovicím se na podzim povedlo jako jedinému mužstvu soutěže získat skalp vedoucího Milešova. Potvrzovaly, že do druhé nejvyšší okresní soutěže patří, vždyť kvůli covidu přišly dvakrát o postup. O góly se starali Jan Veselý s Josefem Poláčkem, dohromady dali zhruba dvě třetiny všech branek. „Oba jsou našimi snajpry už několik let, ale každý je typově úplně jiný; Honza je dříč, Pepa to má v genech. Snad jim to půjde i na jaře. Hlavně si přejeme nemít problémy s docházkou hráčů a aby se nám vyhýbala zranění.”

Á propos - jaké je být hrajícím trenérem? „Já jsem se rozhodl udělat si trenérské zkoušky před pěti lety, kdy odešel Hynek Čech do Neštěmic. Bylo to nejen kvůli áčku, ale i kvůli trénování dětí. Na začátku jsem byl hrající trenér a kapitán áčka mužstva v jedné osobě, nyní spíše už jen trenér. Časově je to velmi náročné, ale já jsem v Prackovicích nad Labem stejně pětkrát v týdnu, a je jedno, jestli na hřišti jako hráč, trenér nebo obsluha klubovny.”

O svém týmu by Jaroslav Bílek mluvil hodiny. „Hlavně jsme skvělá parta. Za poslední roky se totiž podařilo kádr stabilizovat. K veteránům patřím už jen já, ale když potřebujeme pomoct, tak přijdou kluci ze staré gardy. Vůdčími typy bych označil Jana Veselého a spolukritika Jana Beneše. Nejvíc ale řvu já, i když koš jsem zatím nerozkopal,” usmívá se prackovický srdcař.

Kdo patří mezi opory? „Všichni ti, kteří jsou ochotni chodit na tréninky a zápasy. Bez nich by to nešlo. Máme kluky hlavně z Ústí, Dolních Zálezel a také místní odchovance. Noví hráči se shání v dnešní době těžko. Ale jak jsem již říkal, kádr je stabilizovaný.”

Bílek se snaží získat pro svůj klub co nejlepší podmínky, vše je ale závislé na penězích. A ty se nezískávají lehko. „Veliký dík za finanční podporu patří vedení obce Prackovice nad Labem, bez které bychom se určitě neobešli. Dále se nám prozatím daří čerpat různé dotace od Ústeckého kraje a NSA. Musím také zmínit velkou podporu obce Dolní Zálezly, a to nejen finanční, ale hlavně za to, že můžeme v zimním období využívat umělku. Před čtyřmi lety se nám povedlo vybudovat úplně nové zázemí. Máme tedy vše nové, kabiny, zázemí pro rozhodčího a klubovnu. A to vše díky podpoře výše zmiňovaných.”

Na funkcionářskou činnost ale není předseda sám. Má kolem sebe lidi, kteří to s prackovickou kopanou myslí vážně. „Vyzdvihl bych Jana Hamšíka, Járu Podaného, Jana Veselého. A tu nejdůležitější práci v letech minulých odvedl Hynek Čech, bez něho už by v Prackovicích žádný fotbal nebyl! Všichni to děláme zcela zadarmo, ve svém osobním volnu.”

Velkou radost všem v Prackovicích dělá práce s mládeží. V současné době Sokol disponuje pouze týmem starší přípravky. „S dětmi je to super. Je to úplně něco jiného než s dospělými. Jsme čtyři trenéři - já, Jaroslav Podaný, Jan Hamšík a Jan Pechánek, který je nyní pracovně v Irsku. Bohužel zájem dětí hodně ovlivnil covid, a to nejen o fotbal,” mrzí Jaroslava Bílka.

Mnoho dětí prý skončilo i kvůli nezájmu rodičů. „Než aby je třikrát v týdnu dovezli nebo je vypravili na fotbal, tak je radši nechávají zavřené v pokoji u tabletů, mobilů a počítačů. I z tohoto důvodu se obávám, jak to bude v budoucnu se sportem vypadat.”

Bílek je do fotbalu pořádně zapálený, označení „prackovický srdcař” k němu patří jako k neděli sváteční oběd. „Dělám předsedu, hraji za áčko, starou gardu, trénuji áčko, děti, jsem i kustod, lajnovač, uklízeč, pomocník v klubovně. Abych řekl pravdu, je to čím dál časově náročnější. Proto bych rád poděkoval všem, které kvůli fotbalu okrádám o čas - přítelkyni, rodině, rodinným příslušníkům a všem, na kterých mi záleží.”