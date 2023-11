Duel se Zahořany se hrál na velmi těžkém terénu. Po skončení zápasu si hráči museli vyčistit kopačky, než vešli do kabiny. „Uvažovali jsme nad prohozením pořadatelství, ale soupeř měl také hřiště rozbahněné po sobotním dešti a utkání, takže jsme nic neměnili. Naštěstí to bylo poslední podzimní utkání, tak věříme, že se dá do jara do kupy. Máme výborného správce Míšu Nováka, ten si bude vědět rady," řekl Marek Friml, asistent hlavního trenéra.