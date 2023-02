„Tento nápad skutečně existuje, ale zatím není nic odsouhlaseného. Modifikují se podmínky, které by nový systém měl, každý kraj si musí vyřešit, kolik týmů bude která soutěž mít,“ objasnil Rouček.

Ačkoliv by došlo ke zrušení I. B tříd, počet účastníků krajských soutěží by se ani tak neměl rapidně snížit, neboť k více skupinám se navrátí I. A třídy. „V Ústeckém kraji momentálně řešíme, zda bychom měli dvě skupiny po šestnácti, nebo dokonce tři skupiny po čtrnácti. V takovém případě by šly dolů pouze čtyři kluby,“ vypočítal svazový sekretář možné scénáře s tím, že Ústecký kraj tolik bitý nebude.

„A i tak se zatím kluby bát nemusí. Samozřejmě už mi několik zástupců volalo, mají trochu strach, ale není to zatím ve fázi, že bychom to za měsíc schválili. A i kdyby se to rozhodlo třeba v létě, je tam určitá fáze doběhnutí, než to půjde uplatnit, a ta je poměrně dlouhá. Pokud bychom si to odsouhlasili v létě 2023, můžeme to dát do Rozpisu mistrovských soutěží (RMS) pro ročník 2024/2025, kdy by kluby sestupovaly podle nového klíče, a nový model by se tak hrál prakticky až od sezóny 2025/2026,“ doplnil rámcový časový výhled.

Podle Roučka v tuto chvíli probíhají jednání především šéfů krajských svazů, případně sekretářů, a hledají se nejlepší možná řešení tak, aby to bylo akceptovatelné pro všechny. „Své k tomu budou mít co říct i okresní svazy, protože někde už jsou tyto soutěže přeplněné. Příkladem budiž třeba Litoměřicko, kde je těch soutěží opravdu hodně,“ nastínil Rouček další problematiku, kterou budou muset svazy vyřešit. „I proto si myslím, že je to zatím opravdu hudba vzdálenější budoucnosti. Schválení za necelého půl roku by připadalo v úvahu v momentě, kdy by vše proběhlo úplně bez problémů, ty se ale určitě nějaké objeví.“

Zmíněný pracovní návrh kromě dvoustupňového systému krajských soutěží (krajský přebor a I. A třídy) počítá také se změnou názvosloví soutěží. Všechny soutěže v Česku by se měly nově jmenovat ligy – od 1., profesionální, až po ty nejnižší, které budou od 7. úrovně okresní. Úplně se tak zruší názvy jako ČFL a MSFL (3. liga), divize (4. liga) nebo krajský přebor (5. liga). Šestou ligou bude již zmíněná I. A třída, 7. liga a nižší nahradí okresní soutěže.