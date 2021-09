Nedávno jsem měl osobní zkušenost s velmi mladou rozhodčí v krajské soutěži. Šlo o utkání I.B třídy na Ústecku, onu dámu s píšťalkou nebudu jmenovat. O jména tady fakt nejde. Jde o kvalitu rozhodování zápasů, znalosti základních pravidel, cit pro hru. Tady mladá sudí naprosto selhala. Chyby sekala na obě strany, do očí bila hlavně špatná rozhodnutí, při kterých byla od dění na hřišti opravdu pár metrů…

No, bojím se, že zde rozhoduje jedno slůvko, které se v poslední době velmi často skloňuje GENDER… Ano, v krajském fotbalovém zákulisí se hovoří o tom, že ženy by prostě měly pískat vyšší soutěže. Bez ohledu na vlastní schopnosti při řízení zápasů. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tahle mladá dáma by se měla ještě pár let „učit“ třeba v okresním přeboru, možná ještě níž.

Ano, mnozí budou oponovat tím, že rozhodčích je prostě málo, noví se nehrnou. To je pravda. Na druhou stranu jsem viděl opravdu mnoho zápasu okresních soutěží. Co jsem tam viděl? Mladé pány rozhodčí, kteří mají svou kvalitu, ale na posun do krajské soutěže si musí počkat.

Nemůžu se ubránit dojmu, že takhle by to nemělo fungovat. Abychom se nedočkali toho, že zápasy bude rozhodovat rozhodčí tmavé pleti, nebo Asiat a nebo snad dokonce někdo bezpohlavní…