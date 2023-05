A co říkáte na doporučení trenéra poslat na rozhovor právě vás?

Měl na výběr další dva kluky, takže si strašně vážím toho, že vybral právě mě. Budu se mu to snažit vrátit výkony na hřišti. Od trenéra, ale i od kluků teď na jaře cítím důvěru. Starší kluci mi řeknou, co bylo dobře, co špatně a dokáží pochválit.

Platí se něco za rozhovor do novin? A pokud ano, nebude možné částku nějak rozdělit mezi další autory hattricku?

Něco v pokutovníku určitě bude, ale kolik to netuším. Mám v tomhle skvělou podporu doma od taťky a dědy, kteří mi takhle právě třeba na pokuty přispívají. Je to pro mě novinka, tak třeba kluci v kabině přimhouří oko (smích).

Loni jste ovládli okresní přebor, letos zatím vládnete I. B třídě. Jaký je to pocit?

Je to skvělé! Když jsem minulý rok v zimě přicházel, kluci už to měli dobře rozehrané z podzimu a pokud se nepletu tak jsme prohráli jeden zápas v Lovosicích. K tomu jak je to teď v I. B třídě - je to prostě paráda jak to všechno klape. Pro mě osobně je to skvělé jaro. Dostal jsem několik příležitostí v základu. Na podzim jsem hrál hlavně za béčko, kde se nám vedlo také docela dobře, když jsme doma neprohráli ani jeden zápas.

Je cílem Dušníků postup o úroveň výš?

Nejsem si úplně jistý, jestli to byl cíl před sezónou, ale teď doufám, že to s klukama zvládneme a půjdeme zase o další krok výš.

Také vaše kariéra je bohatá, zaujalo mě ale, že jste jako odchovanec Dušníků hrál poslední tři roky za Podlusky…

Jako malý jsem odehrál nějaký rok v přípravkách Brozan, pak jsem se dostal do Roudnice, jelikož jsem tam chodil do školy a měl dost kamarádů co tam hrálo. V Roudnici jsem byl v přípravkách a pak i celé žáky. Do Podlusk jsem se dostal jen díky tomu, že tam právě založili dorost. Byl jsem v Podluskách dva a půl roku, ke konci se nám to tam začalo trochu kazit na poslední zápas v Krupce jsme jeli v osmi lidech a tak se dorost v zimě zrušil.

A proto přišel návrat do Dušníků?

Ano, já nad ničím jiným než jít do Dušníků ani nepřemýšlel, i když předseda klubu pan Honzajk chtěl, abych si ještě dohrál dorost.