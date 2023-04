„Těžký terén, navíc oběma mančaftům chybělo dost hráčů, takže z tohoto pohledu velmi náročný duel," hodnotil utkání kouč Libouchce Václav Strádal. „Promarnili jsme šanci na tři body, jelikož jsme nebyli schopní přidat druhý gól a soupeř nás za to v závěru potrestal. Penalty už jsou pak loterie. My bereme dva body z Rumburku, kde se nám dlouhodobě nedařilo, myslím, že je to maximum, co jsme tam mohli vytěžit. Je to potvrzení výhry s Pokraticemi, zatím se ale na ten fotbal kvůli povrchu nedá moc koukat, je to spíš o bojovnosti,“ dodal.