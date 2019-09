Šesté kolo krajského přeboru se příliš nepovedlo zástupcům litoměřického okresu. Litoměřicko prohrálo doma se Srbicemi 0:1, Lovosice nestačily 1:2 na Domoušice.

Fotbalový zápas mezi Lovosicemi a Modlany, krajský přebor 2018/2019 | Foto: Deník / Karel Pech

Lovosičtí přitom měli vstup do zápasu přímo impozantní, už ve 2. minutě otevřel skóre Espinosa, to však bylo bohužel z domácího gólového repertoáru vše. Ještě do poločasu dokázal srovnat Uhlík, tentýž hráč pak sedmnáct minut před koncem zajistil hostům svou druhou trefou v zápase tříbodovou radost.