Změna vedení klubu, nový trenér a odchod jednoho z nejgólovějších hráčů týmu. Křešice se srovnávají se spoustou změn, které se udály během letní pauzy.

FK Litoměřicko - ASK Lovosice, krajský přebor 2022/2023. Fotbalisté Lovosic ilustrační | Foto: Jakub Križák

Éra pod Jakubem Rusým je pryč. Zkušený kouč se vrátil do Litoměřic, kde bude drillovat tamní mládež, v Křešicích po něm převzal kormidlo Marek Faust. Mimo jiné výborný fotbalista ale nezmizí ani z trávníku. „Budu hrající trenér,“ potvrdil s úsměvem.

V základní jedenáctce ale bude postrádat dlouholetého parťáka Jiřího Lepiče, což je pro Křešice citelné oslabení. „Stejně jako Jirka Formánek už chtěl fotbalově zvolnit, takže oba dva zvolili návrat do Terezína, kde kdysi s fotbalem začínali,“ objasnil odchody Faust.

Tým zatím doplňují i hráči z béčka, nový kouč to kvituje i kvůli úrovni tréninků. „Jsem rád, že nás je tolik.“ Mrzí ho jen nedostatek přípravných utkání. Hned na startu přípravy Křešice padly v Libochovicích 2:3, následně už poměřily síly pouze s Černiví, kterou přejely 4:0. „Měli jsme domluvené tři ostré přáteláky, dva nám ale soupeři zrušili, a tak zůstala jen Černiv,“ pokrčil Faust rameny.

Ke změnám nedošlo jen na hřišti a lavičce. V Křešicích se také obměnilo vedení klubu. „Dlouhodobí členové vedení kompletně skončili, novým předsedou je Václav Prokeš,“ nastínil Faust.

I přes všechny změny, s nimiž se klub srovnává, ale nový kouč věří, že jeho svěřenci zůstanou v klidném středu tabulky. „Hrajeme to pro radost, to je to hlavní.“