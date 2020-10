Roudnici chyběli vyloučený Husák a zranění Kuchař s Hubeným, domácí se už v první půlhodině dostali do dvoubrankového vedení. Ještě do přestávky však vykřesal naději Možný, krátce po změně stran navíc srovnal Horváth. Ačkoliv dokázali Ledvičtí dvanáct minut před koncem získat vedení zpět, do penaltového rozstřelu mohl utkání poslat hostující Šeba. Ten však v posledních minutách napálil penaltu jen do břevna.

„Jsem trochu rozpolcený. Výkon nebyl úplně špatný, ale nemáme ani bod. Když už jsme sahali po případné remíze a možnosti získat i víc po rozstřelu, tak jsme na konci nedali pokutový kop a bylo hotovo,“ litoval roudnický kouč Jakub Pekař. „Začátek jsme trochu prospali, pak se to zlepšilo a myslím, že jsme byli lepší. A že by za stavu 2:2 venku hrál jiný mančaft jinak? My hrajeme na výhru, je fakt, že to bylo takové živelnější, ale to mi až tak nevadilo. Spíš to, že se soupeř dostával snadno do šancí. I když to bylo zapříčiněno asi také tím, že nám dozadu dost kluků chybělo a někteří hráči museli na posty, které jim úplně nejsou tak blízké,“ omlouval některé nedostatky. „Chtěl bych, aby se kluci od dnešního výkonu odpíchli, pak to půjde.“

S nulou se vrací také Liběšice, které prohrály ve Spořicích 0:3. Dvě branky padly už v první půli, pojistku přidali domácí v 82. minutě.