Vladimír Manda patří společně s exligisty Piklem, Koskubou a Horou do kvarteta, které tvoří osu fotbalového oddílu Radovesice, hrajícího III. třídu okresního přeboru. Na tom by nebylo nic neobvyklého, jenže Manda oslavil v březnu 60. narozeniny! „V žádném případě si ani jeden z nás si na svůj účet žádné mimořádné zásluhy nepřipisuje,“ říká jako by nic chlapík, který přijal roli hrajícího trenéra.

Vladimír Manda v dresu Brozan, archivní foto | Foto: archiv sportovce

V deseti letech jste začínal v Sokole Brozany, fotbal tedy hrajete padesát let. To je úctyhodné…

Doma v Brozanech jsem kopal do svých 42 let a mohla za to skvělá parta, kterou tvořili bratři Kühnové, Klimeš, Gabriel a další. S tou jsme to nakonec dotáhli až do divize. Do Radovesic jsem pak odcházel proto, že za ně hraje právě celá řada bývalých hráčů z Brozan.