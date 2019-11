Fotbalisté Lovosic si zřejmě budou muset dopít podzimní kalich hořkosti až do dna. Ve 13. kole krajského přeboru prohráli v Oldřichově 0:3, navíc přišli o dalšího vyloučeného hráče. To je pro soubor Romana Podrazila, který lepí sestavu jak se dá, další citelná ztráta.

Fotbalisté Lovosic (v bíločerném) ilustrační | Foto: Deník / Radim Tuček

Na sotva regulérním terénu, který připomínal spíše bazén, se hrála vcelku vyrovnaná partie. Domácí se ale v 7. minutě ujali vedení, ve 37. minutě vyrobil penaltový faul jedenadvacetiletý Martin Suchý, za což viděl první žlutou kartu. Po změně stran, to už bylo po proměněné penaltě skóre 2:0, fauloval Suchý za žlutou kartu znovu a ve 49. minutě musel zpátky do kabin. Do otevřené obrany přidal v 90. minutě pojistku střídající Vystavěl.