Litoměřicko – Šestnácté kolo I. B třídy fotbalistů by se dalo charakterizovat jako vzpoura outsiderů. Poslední Libochovice totiž doma udolaly na penalty druhý tým tabulky, předposlední Malé Žernoseky dokonce porazily lídra z Liběšic 3:1.

Fotbalisté SK Roudnice (v oranžovém) porazili doma Malé Žernoseky 6:0. | Foto: Deník / Pokorný Ladislav

„Naše výkony na jaře se zvedají, konečně hrajeme tak, jak jsme si představovali,“ svěřil se po utkání sekretář Libochovic David Hajný. Podle něj je příčinou i návrat některých libochovických odchovanců. „Vrátil se nám Michal Hudik, samozřejmě, že stále to není úplně ono, protože někdo je v práci, jiní jsou zranění, ale je to určitě o sto procent lepší než na podzim.“ Hosty z Českých Kopist sice poslal devět minut před koncem do vedení Horák,v 89. minutě ale srovnal Tomáš Urban. Penalty pak domácí opanovali 3:1. „Soupeř nepřijel kompletní, ale ani my jsme nebyli v plné palbě,“ uznal Hajný.