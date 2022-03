„Měli jsme parádní úvod, za půl hodiny jsme dali pět branek. To rozhodlo celý zápas. Po změně stran jsme měli hromadu dalších šancí, ale byl z toho pouze jeden gól. V závěru domácí korigovali po standardních situacích. Dobrý výkon, teď se ale musíme připravit na první Pokratice,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Deset branek padlo v Dobkovicích, kde domácí porazili v rámci derby Union Děčín 6:4. Přitom v poločase vedli 6:1. „Ve druhém poločase jsme dali šanci všem hráčům na lavičce, zahrál si i náhradní brankář. Logicky nebyla naše hra optimální a hosté snížili. Utkání jsme ale měli celou dobu pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Česká Kamenice doma udolala Svádov, ačkoliv hrála od 23. minuty bez vyloučeného Jíravy. „To nám paradoxně pomohlo. Kluci na hřišti více bojovali a semkli se. Do té doby to bylo nemastné a neslané. Hosté toho směrem dopředu moc nepředvedli. Musím hráče pochválit. Pro nás jsou to důležité body. Zatím máme dobrý los, těžší zápasy nás teprve čekají,“ má jasno Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Neštěmická rezerva ovládla šlágr a sesadila Sebuzín. Novým lídrem je Jiskra

Výborný vstup do jara prožívá také Chuderov, který doma zdolal Roudnici B 4:1 a zvítězil i ve třetím duelu po zimní pauze. „Popravdě jsem od soupeře, který v minulém kole porazil lídra z Pokratic, čekal víc. Myslím, že jsme zápas ovládli a kdybychom dali ještě víc branek, asi by se nikdo nemohl divit,“ řekl kouč Chuderova Petr Čítek.

„Vstup do jara se nám výsledkově povedl, herně je to ale pořád takové syrové. Máme ale slušnou obranu a vepředu se nám vždy podaří dát nějaké branky,“ okomentoval také zatím bezchybné jaro.

„Sice jsme ve 12. minutě inkasovali po standardní situaci, ale podařilo se nám po půl hodině hry vyrovnat. Rozhodujícím momentem zápasu byla dost sporně odpískaná penalta, díky které se domácí dostali těsně před poločasem do vedení. Tenhle moment nás hodně poznamenal a v druhé půli jsme inkasovali ještě dvakrát," řekl trenér roudnické rezervy Bedřích Matoušek. „Musím sportovně přiznat, že domácí mužstvo nás předčilo v nasazení, agresivitě i práci s balonem, ale hodně jsme jim to ulehčili, protože branky jsme inkasovali po našich individuálních chybách," dodal.