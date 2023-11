„Ten povrch byl pro nás nezvyklý, přesto jsme první poločas zvládli a kdybychom ho vyhráli 2:0, tak se nikdo nemohl divit. Po přestávce jsme si rychle inkasovaným gólem zkomplikovali a třebaže jsme se opět dostali do vedení, tak soupeř z ojedinělé šance vyrovnal. Naštěstí jsme to v závěru strhli na naši stranu. Byl to těžký zápas proti hodně kvalitnímu a fotbalovému soupeři, Litoměřicko hrálo dobře o to je pro nás výsledek cennější,“ řekl Michal Račuk, předseda TJ Proboštov.

Chválil především své hráče. „Kluci to odmakali, musím pochválit všechny. Vsadili jsme na naši venkovní taktiku, na rychlost našich hráčů a na zajištěnou hru z obrany na brejky. Jako nováček asi nemůžeme jako hostující tým vsadit na fotbalovost. Už se těšíme na sobotní dohrávku na Angeru. Na zápas proti Modlanům zvu všechny fanoušky,“ dodal Račuk.

Na domácí straně panovalo zklamání. „Mrzí mě, že jsme nedokázali dotáhnout tu vítěznou sérii až do konce podzimu, ale myslím, že se na nás podepsala náročná středeční dohrávka," líčil kouč Litoměřicka Štefan Knapík. „To byl zvláštní mač, kde jsme dohrávali za stavu v 0:1 v deseti, přesto se kluci dokázali semknout, zabojovat, a nakonec jsme urvali výhru 3:1."

Heroický obrat však podle Knapíkových slov stál jeho svěřence šťávu do zápasu proti Proboštovu. „Hráli v hlubokém bloku, na což jsme sice byli připravení, ale bez pohybu jsme se nedokázali dostat dovnitř. Naopak hosté spoléhali na nakopávané míče za obranu, což jim bohužel vyšlo a dali z toho skoro všechny góly. My si sice dokázali pomoct standardními situacemi, ale nestačilo to."

Litoměřicko tak získalo na podzim 23 bodů. „Je to takový průměr. Začátek jsme neměli vůbec dobrý, pak jsme se zvedli, takže se to asi dá akceptovat. Sedlo si to, to je důležité," uzavřel Knapík.