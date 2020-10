„Hrálo se na těžkém terénu v hrozném počasí, byl to spíš boj. Klasický remízový zápas,“ hodnotil trenér Roman Podrazil, jenž musel kvůli rozsáhlé marodce opět obout kopačky, stejně jako 52letý veterán Tomáš Loubal mezi třemi tyčemi. „Vítěznou sestavu jsme neměnili,“ pousmál se v hořké nadsázce na úzký kádr.

Perštejn sice vedl, záhy však srovnal Stejskal, výhru trefil dvě minuty před koncem Espinosa. „Urvali jsme to v závěru, ale ukázalo se, že v dnešní době je potřeba opravdu široký kádr,“ dodal Podrazil. „Důležité je, že máme další body a navázali jsme na výhru z Brné. To mě těší nejvíc. Zlepšili jsme práci do defenzivy a v tom musíme pokračovat,“ uzavřel.

Bod má i Litoměřicko, které doma neudrželo vedení 1:0 a nakonec prohrálo s Brnou 1:2 na penalty.