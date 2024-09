Role papírového favorita byla daná, Roudnice nad Labem jí do puntíku splnila. Lídr I.A třídy doma smázl poslední Lenešice, nováčka soutěže poslal domů s výhrou 8:1. Svěřenci Jakuba Pekaře tak potvrdili velmi dobrý vstup do podzimní části soutěže.

„Máme respekt k soutěži i soupeřům. Čekali jsme, že to bude těžší. Že Lenešice budou hrát ze zatažené obrany na brejky a spoléhat třeba i na standardky. V prvním poločase to takhle vlastně i bylo,“ začal s hodnocením Jakub Pekař.

Jeho svěřenci přitom inkasovali jako první, Lenešice udeřily z první velké šance. Dittrich našel na pravé straně Hese, který si pohlídal případný ofsajd a po zemi překonal střelou k tyči Doležala.

Trenér Roudnice Jakub Pekař po utkání s Lenešicemi. | Video: Ladislav Pokorný

„Inkasovali jsme jako první, ale naštěstí jsme srovnali Péťou Klimentem a pak přidali do poločasu i druhý gól Lukášem Rypkou. Měli jsme i další šance, ovšem nakonec jsme byli rádi, že nás podržel v poslední minutě Darek Doležal v bráně, který vyrazil střelu na břevno. To byl asi rozhodující moment, být to po půli 2:2, mohlo to vypadat jinak. Naštěstí pro nás to tak nebylo,“ oddechl si Pekař.

„Soupeř do nějaké 60. minuty ještě zlobil, měl tam dva, tři šikovné kluky, ovšem náš třetí gól to už definitivně zlomil. Přidávali jsme další branky a kluci si to už užívali. Trefovali se i střelci, kteří tak často neskórují, někteří dali dokonce první gól, za což jsme rádi. Asi jsme mohli vyhrát i víc, ale kluci se pořád učí. Věřím, že časem jim bude stačit i méně šancí,“ dodal Jakub Pekař.

Zdroj: skroudnice.cz