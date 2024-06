Dalším kolem pokračovala krajská I.A třída. Rozhodlo se v něm o jistotě prvenství pro Dobroměřice, tuhý boj se ale vede na dně celé tabulky.

Záznam utkání Roudnice nad Labem - Bílina. | Video: SK Roudnice nad Labem

Fanoušky jistě zajímalo okresní derby, ve kterém Dušníky porazily Lovosice vysoko 6:0. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale hlavně na začátku to mohlo být všechno jinak. Hosté byli nabuzení a vlétli na nás. Měli tam velkou šanci, naštěstí to nedali,“ řekl Petr Lédl, kouč Dušníků.

Jeho svěřenci pak rychle rozhodli, v 16. minutě rázem vedli 3:0. „Rychle nám to tam napadalo a soupeř vlastně rezignoval. Pak už jsme byli lepší týmem a nakonec mohlo být to vítězství vyšší. Nikdo by se nedivil,“ zdůraznil Lédl.

„Těžko se mi to hodnotí, ten výsledek je hrozný,“ kroutil hlavou Roman Podrazil, asistent lovosického trenéra. „Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Byla tam, podle mě, vyložená šance, kterou jsme bohužel neproměnili. Mohlo se to třeba vyvíjet jinak. Pak jsme tam měli zranění, rozhodčí nás nenechal vystřídat. To jsem nepochopil. Během toho jsme dostali tři branky a bylo po zápase. Za celé utkání jsme si vytvořili dvě vyložené šance, to je málo. Sami navíc inkasujeme hodně lacině,“ pokračoval Podrazil.

Dušníky jsou aktuálně šesté, právě tuhle příčku by chtěly udržet. Na pátý Šluknov už se nedotáhneme, takže by bylo určitě příjemné udržet tu šestku,“ usmál se Lédl.

ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy. Kdo to má nahnuté a kdo už slaví?

„My stále bojujeme s marodkou. Už se těšíme na konec sezony. Čekají nás ještě dva zápasy, chceme urvat minimálně tři body. Pak už se budeme soustředit na uzdravení hráčů a další sezonu,“ dodal Podrazil.

Roudnice nad Labem byla blízko cenným bodům proti druhé Bílině, která se žene za postupem do krajského přeboru. Za stavu 2:2 jí nebyl uznán, kvůli postavení mimo hru, třetí gól. Remízu jí pak sebrala penalta za ruku, kterou proměnil hostující kanonýr Tůma.

„Kouše se to hodně těžko. Když jsem se díval na kameru, tak náš gól na 3:2 měl platit. Neplatil a na konci jsme po zkratu inkasovali z penalty. Bohužel jsme dnes dostali hloupé góly, které jsme soupeři nabídli. Ale v utkání jsme tvořili my. Myslím, že jsme byli lepší,“ soukal ze sebe Lukáš Mück, trenér SK Roudnice nad Labem, která stále nemá jistotu záchrany.

Pokratice doma opět ukázaly, že rozdávají body celkům ze spodku tabulky. Doma totiž jen remizovaly 2:2 s Mojžířem, druhý bod pak získaly díky lépe zvládnutým penaltám.