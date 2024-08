V přípravě sehrál Úštěk tři přátelské zápasy. „Jestřebí jsme v generálce porazili 7:4. Předtím jsme prohráli 4:7 s Benešovem nad Ploučnicí a 2:8 s béčkem Arsenalu. Ten nám ukázal, že je herně někde jinde,“ přiznal.

Hráčský kádr doznal malých a pro Úštěk příjemných změn. „Z Českých Kopist přišel David Černoška, krajní záložník. Z Liběšic pak obránce Václav Kozel. Nikdo neodešel, to mě těší,“ pokýval spokojeně hlavou.

S jídlem roste chuť? Úštěk by rád navázal na minulou sezonu. „Kdybych to měl hodnotit já, jako veterán, tak bych byl spokojený třeba se sedmým místem. Mladí kluci ale koukají výš, tak uvidíme. Postup? Asi ne. Musíme počkat, jak se to bude vyvíjet. Pokud si to sedne, tak věřím, že zopakujeme úspěšný podzim z minulé sezony,“ má jasno.

Rudolf Rešl se také vyjádřil k aktuální klubové kondici. „Musím zaklepat, je to dobré. Suprově nám funguje mládež. Snad v tom budeme pokračovat. Věřím, že nejsme v ohrožení. Všechno vypadá dobře, ale nikdy neříkej nikdy,“ konstatoval.

Hostovice doma přetlačily Úštěk 2:1. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do nového ročníku vlétl Úštěk skvěle, na horké a „specifické“ půdě v Hostovicích vyhrál 2:0. „Byli jsme na ně dobře připraveni. Víme, co hrají. Mají tam udělané a vysoké útočníky. Naše obrana to zvládla skvěle. Co si pamatuji, tak měly Hostovice jednu šanci,“ stručně zhodnotil Rešl první mistrovský zápas.

V neděli 18. srpna nastoupí Slavoj od 17 hodin doma proti Heřmanovu. Čeká ho další nebezpečný soupeř. „Hodně zkušený tým, opravdu. Uprostřed mají Antonína Čapka, ten tomu dává myšlenku. Není to tak běhavý tým, ale umí hrát fotbal. Vepředu mají rychlého útočníka Danča,“ poodhalil potencionální nebezpečí, které hrozí od Heřmanova.