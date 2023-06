Pomohl vám rychlý gól z první minuty, kdy parádní a rychlou kombinaci zakončil David Mrázek?

Určitě, to víte, že je to znát. Na druhou stranu jsme od 3. minuty vedli i v minulém kole v Černovicích a nebylo to nic platné. Jsem rád, že v Neštěmicích jsme to ustáli.

Byla taktika, že budete hrát zezadu na brejky, nebo to vyplynulo ze situace, že jste se tak rychle dostali do vedení?

Záměr byl postavit střední blok, takže ne hrát úplně z defenzivy. V některých situacích jsme se ale nechali zatáhnout až moc, a tak to třeba tak vypadalo. Ale máme typy hráčů, kteří umějí rychle dopředu, dokáží se prosadit jeden na jednoho, soupeře obejít a zakončit i z obtížných situací. A dneska se nám to povedlo.

Přišlo mi, že jste postavil hodně mladý a opravdu běhavý tým…

Máme to tak celé jaro.

FOTO, VIDEO: Buggyra opravila tahač a vyhrála v Nogaru tři závody

Potřebovali dostat šanci?Zranili se nám starší kluci, i proto příležitost dostali. A jsme rádi, že ji využili, protože to je budoucnost litoměřického fotbalu.

Celkově jste se sezonou a pátým místem spokojení?

Těžko říct. Pokud bychom skončili v první čtyřce, tak by to pro nás bylo úplně super. Ale na druhou stranu jsme po nevydařeném podzimu jaro zvládli a celkově asi spokojeni být můžeme.

Neštěmicím jste ve dvou zápasech dali 13 gólů, je to protivník, který vám sedí?

Asi je to oblíbený soupeř. Hlavně je to ale tým, který chce hrát fotbal. Nám nevyhovuje, pokud to někdo zavře a my se tam musíme dostávat. Neštěmice nám asi sedí.