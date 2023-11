Za rostoucí výkony Žitenic může podle něj lepší disciplinovanost. „Poslední dva zápasy kluci pochopili, že už to fakt nejde dělat tak, že si jdeme jen zahrát fotbálek jako to bylo v okrese a to stačí. Přiznávám, že jsem musel trochu zvýšit hlas a řekli jsme si, že pokud by to tak pokračovalo nadále, tak už ne se mnou,“ vylíčil. Jeho svěřenci pak urvali dva body v Sebuzíně, doma zdolali rozjetý Lukavec a nyní si poradili i s lídrem tabulky.

„V zimě ale budeme muset kádr doplnit. Nemyslím kvalitativně, kvalita nám nechybí, ale především početně. Kluci teď mají hroznou výhodu, že nás je kolikrát třeba deset, třeba v Hostovicích museli pomoci dva hráči z béčka, navíc netrénujeme, takže na ně vlastně nemám žádnou metlu. Tahle výhra byl takový malý zázrak.“