„Co k tomu říct, přijde mi, že čím blíž jsme ke startu jara, tím horší výkony předvádíme,“ krčil rameny i přes výhru 3:1 nad Kladnem asistent trenéra Brozan Jiří Šmidrkal. „Je to tím, že neustále nejsme kompletní. Máme zraněné, je nás málo, na tréninky to lepíme, pokaždé přijde někdo jiný. Pak ani není šance nacvičit nějaké věci. Musíme dotáhnout nějaké přestupy,“ upínal naděje ke konci přípravného období.

Vysokou porážku za sebou má také Štětí, které si ovšem pozvalo těžkého soupeře, rezervu Dukly Praha. Na umělé trávě v Roudnici ovšem padlo 1:5.

Stále bez výhry jsou v přípravě také Lovosice, které padly s Dobroměřicemi 1:2. „Čekal jsem, že výsledkově už to bude jiné, ale bohužel se nám opět nepovedlo to zlomit. Znovu se ozvala naše achillova pata, kdy si dva góly dáme prakticky sami po naprosto zbytečných chybách,“ bědoval lovosický kouč Roman Podrazil. „Soupeř byl kvalitní, přesto si myslím, že jsme si v závěrečných 20 minutách vytvořili solidní tlak, zmáčkli jsme ho, ale bohužel prostě šance, které máme, nedokážeme proměnit, a proto se nám nedaří takové zápasy urvat,“ mrzelo ho.

„Naší slabinou je také to, že se většinou nesejdeme v plné síle a hráče hodně točíme. S tím ale nejde nic dělat, nejsme profesionálové, abychom měli v kádru 25 hráčů, a chápu, že každý má práci a podobně.“ uzavřel.

Okresní derby si střihli hráči Litoměřicka a domácí Roudnice. Utkání ovládl díky jedinému zásahu Slavíčka domácí SK 1:0. Také litoměřický lodivod Štefan Knapík žehral po zápase na koncovku. „Herně to z naší strany nebylo špatné, bohužel jsme doplatili na práci v poslední třetině hřiště. Naše chování ve finální fázi, kdy jsme vyhořeli v zakončení, zapříčinilo naši porážku.“

To šéf domácí lavičky Ondřej Rohlíček mohl být spokojený. „Narazili jsme na dalšího kvalitního soupeře. Jsem rád za výhru, práci směrem dozadu, a tím i čisté konto. Kluci to zvládli i takticky, posouvali se, bojovali,“ ocenil výhru nad týmem z předních příček krajského přeboru. „Hosté měli samozřejmě také měli několik šancí, ovšem neproměnili je.“ Roudnice podle něj těží z mizerného startu přípravy, z nějž si jeho tým vzal ponaučení. „Ty ťafky, co jsme dostali v úvodu přípravy, tedy od Štětí i Krupky, asi byly k něčemu dobré. Kluci si snad uvědomili, že musí víc komunikovat, bavíc se i o chybách. Zlepšené výsledky se projevily i v tréninkovém procesu, který se podle mě zkvalitnil,“ zakončil velice pozitivní hodnocení domácí trenér.