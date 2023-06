"Mrzí to, protože řada zápasů nám ukázala, že soupeři nejsou o takový parník lepší, jak ukazuje tabulka," pravil smutně trenér Lovosic Roman Podrazil. "Na nás se bohužel podepsala i psychika, promítala se do toho také práce či zranění důležitých hráčů," pokračoval.

Lovosice měly smutnou jistotu sestupu dlouho dopředu, jaro se jim zkrátka nepovedlo. "Měli jsme výbornou přípravu, ale od prvního zápasu se nám to začalo sypat. Deka pak šla vidět i na hráčích," přiznal zkušený kouč, jenž bude muset se svým týmem skousnout sešup o patro níž.

"Zprávy o tom, že by někdo soutěž prodával nemám, a upřímně, co si budeme povídat, určitě by ji nepřenechával zadarmo," naznačil fakt, že peněz nemá dnes téměř žádný fotbalový celek na této úrovni nazbyt. "Budeme se muset znovu naučit vyhrávat," dodal s nadějí, že se Lovosičtí v I. A třídě oklepou a vykopou postup zpět.

Psychická nepohoda šla znát na jeho celku i v Krupce, kde jeho výběr, už poněkolikáté během jara, ztratil dvoubrankový náskok. Přesto se tentokrát dočkal vítězné branky a mohl si užít alespoň drobnou radost. "Zase jsme málem přišli o dobře rozehrané utkání. Naštěstí nás to tentokrát nepoložilo," oddech si Podrazil.