Dobře rozehraný zápas, ve kterém vedli po trefách Hassmana a Klíče v polovině prvního poločasu, do zdárného konce žatečtí nedovedli. Od 38. do 52. druhé minuty totiž inkasovali v Srbicích pětkrát a po čtvrthodinovém výpadku bylo po nadějích na lepší výsledek. Domácí soupeře nešetřili, po hodině hry udeřili pošesté a v závěrečné desetiminutovce přidali další dvě branky.

„Máme spoustu zraněných, odjeli jsme jen s jedenácti hráči a na střídání měli jednoho dorostence, který měl za sebou svůj odehraný zápas. Utkání jsme dokonce chtěli odložit, ale to se nepovedlo,“ řekl k nelehké výchozí situaci před utkáním Pavel Koutenský, trenér FK Slavoj Žatec.

Jeho tým zvládl na umělé trávě úvod střetnutí dobře, ale dvoubrankový náskok do poločasu neudržel. „Ano, 35 minut jsme hráli slušný zápas, ale vedení neudrželi a v úvodu druhé půle inkasovali tři branky. Postupem času nám docházely síly.“ Žatecká parta je po šesti odehraných kolech s třemi výhrami i porážkami v polovině tabulku, na osmé pozici. „Chceme být výše, ale teď jsme se osmi inkasovaným gól dostali do záporného skóre, proto se před nás dva tři celky dostali,“ dodal Koutenský.

Jasnou záležitostí pro lídra z Domoušic bylo utkání v Lovosicích, které hosté ovládli 7:0. Domoušice začaly jako z partesu, v 6. minutě už vedly o dvě branky. „Byla to taktika. Někdy vyjde, někdy ne, tentokrát vyšla. Chtěli jsme jít brzy do vedení, abychom to pak měli lehčí,“ prozradil kouč vítězů Pavel Schettl. „Oceňuju, že to soupeř nezabalil. Hlavně na začátku druhé půle kousal. Pak jsme je zlomili a byl klid. Rozhodl ale především ten začátek,“ měl Schettl jasno.

„Byl to výbuch. Mrzí mě ta výše porážky. Soupeř byl fotbalovější, ale škoda, že nám tam nějaký gól nespadl. Dostali jsme dva rychlé góly, pak už si to soupeř díky své kvalitě pohlídal. Nám tam nespadlo nic, jim skoro vše. Některé góly byly nešťastné,“ říkal po skončení střetnutí veterán v brance Lovosic Tomáš Loubal.