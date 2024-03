„Už na podzim to byl vyrovnaný souboj, což se opakovalo. Bohužel i tentokrát přálo štěstí Chuderovu, nás trápí zakončován, stejně jako v prvním duelu s Heřmanovem jsme byli impotentní ve vápně,“ vyprávěl po utkání trenér Lukavce Jan Šenfeldr, který musí po operaci achillovky, jíž si utrhl v prvním jarním duelu, chodit o berlích.

„Řeknu to ale na plnou hubu,“ pokračoval. „Sudí Materna nás poškodil v prvním zápase a i teď ve druhém mači. My proti tomu budeme bojovat. Proč ti kluci trénují, jezdí dálky do Heřmanova, do Ústí? Aby si tu pak někdo takový na nás zvedal sebevědomí? Nastupujeme na hřiště a ten člověk už se nám směje a říká nám lháři,“ ležel mu v žaludku pomezní, který pustil spornou situaci, z níž nejspíš Chuderov zvýšil na 2:0 z ofsajdu.

„Budu bojovat, aby tenhle člověk už nemával naše zápasy a vůbec se jeho jméno neobjevovalo v zápisech s Lukavcem. Jsem plný emocí, protože se nám směje, vysmíval se nám už minulý týden v hospodě, nevím, co špatného mu Lukavec kdy udělal. Jsou tu malé děti a koukají na to, jak dá soupeř z dvoumetrového ofsajdu gól,“ krčil smutně rameny.

„Je možné, že to byl ofsajd, od toho jsou tam rozhodčí,“ nechtěl se pouštět do spekulací domácí záložník Zdeněk Zvonek, jenž je zároveň asistentem trenéra.

„Jinak to byl bojovný zápas, alespoň na dobrém terénu. Hosté sice trochu nadávali, ale já raději hraji v takovém počasí z kraje jara na umělce než na živé trávě," pokračoval v hodnocení. „Byli jsme šťastnější. Kdybychom dali na 3:0, asi by bylo po zápase. Tam jsme se trochu trápili, pak jsme se na konci museli bát o výsledek, bylo tam pár závarů," dodal.