Tři důležité body zapsal Šluknov, který i díky dvěma brankám veterána Holešovského, porazil Bílinu. „Chceme vyhrávat doma a to se povedlo. Na začátku nás podržel brankář Janda, jinak jsme byli lepší. Raritou byl čtvrtý gól, kdy nacentroval syn Holešovský na svého otce,“ usmál se Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.

„Zase jsme bohužel dostali gól v závěru poločasu, navíc takový nešťastný, po pauze na nás padla trochu nervozita a soupeř vyrovnal. Naštěstí jsme v závěru našli ještě trochu sil, dokázali vstřelit gól a ubránit výhru,“ dodal s tím, že ho mrzí pokračující rozsáhlé absence. „Když tam soupeř pošle čtyři čerstvé kluky, jde to znát, nám začaly trochu docházet síly. Liběšice jsou opravdu kvalitní mančaft, některé individuality, které tam mají, jsou vážně výborné,“ vysekl poklonu protivníkovi.

„Konečně jsme se dočkali tří bodů,“ potěšilo trenéra vítězů Václava Strádala. „Jsem rád hlavně kvůli klukům, já bych to nějak přežil, ale když tři, čtyři utkání nezískáte body, ať chcete nebo ne, na mančaft určitá deka padá, takže ta výhra je důležitá hlavně pro ně.“ Libouchec vedl díky dvěma brankám Tomáše Vlasáka 2:0, situaci si ale zbytečně zkomplikoval. „Jeho návrat byl hodně znát, dal dva góly, přesně takoví hráči nám chyběli. S Radkem Wildem v záloze odehráli skvělý zápas,“ pochvaloval si libouchecký lodivod.

„Druhý poločas to bylo bylo z naší strany opravdu představení, na to snad ani nechci už myslet. Za pár minut domácí rozhodli a pak už se vlastně jen dohrávalo,“ viděl spořický kouč Rostislav Broum.

Tahle sezona jim hrubě nevychází a horší už je jen Střekov. Předposlední společný tým Ervěnic/Jirkova doma hostil Ledvice a byl z toho nepříjemný výprask 2:7. „Vůbec nám nešly nohy, tenhle zápas byl z naší strany opravdu nepovedený. Nevím, co jiného k tomu říct. Dostat doma sedm gólů je prostě průšvih,“ krouti hlavou ervěnický brankář Petr Červenka.

