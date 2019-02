Litoměřice - V nejvyšší krajské soutěži dospělých se těsně za Mosteckým FK drží na druhé příčce fotbalisté SK Štětí, kteří si o prodlouženém víkendu poradili s Modrou. Bodovala také rezerva Litoměřicka. V I. A třídě nečekaně klopýtl lovosický lídr, když nestačil na Mojžíř. Libochovice padly v Oldřichově a okresní derby Křešice Bohušovice čeká na náhradní termín. V I. B třídě první Roudnice porazila Dušníky až po penaltovém rozstřelu a její náskok v čele se snížil na dva body.

Krajský přebor

Štětí - Modrá 2:0 (1:0)

Branky: 40. a 90. z pen. Rejman, ŽK 0:2, r. Horák, 150.

Štětí: Gabriel - Čámský (68. Poráč), Šraga, Vacek, Mencl - Slavíček (74. Beruška), Kucler, Rejman, Vokoun (90. Svoboda), Faust (90. Černý) - Walter (64. Brandejs).

Štětí bylo na domácím trávníku proti o udržení bojující Modré velkým favoritem a svou roli také splnilo, i když jeden z trenérů Karel Zuna nebyl příliš spokojený.

„Zlaté tři body, ale výkon daleko za očekáváním. Z naší strany to bylo zbytečně ustrašené, hře samozřejmě nepomohl ani nerovný terén, ale i tak jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom vyhráli mnohem výraznějším rozdílem. Je vidět, že bez Brandejse, který brzy odjede do zahraničí, jsme v útoku poloviční.“

Domácí se museli vyrovnat i s absencí stoperů. „V pořádku nejsou Svoboda s Ransdorfem, takže jsme museli sáhnout do sestavy, ta nebyla optimální, do obrany šli záložníci. Hráli jsme poprvé na trávě, těch aspektů, proč to není ono, je víc. Ale je lepší po špatném výkonu vyhrát než po dobrém prohrát.“

Perštějn - Litoměřicko B 1:2 np. (0:1)

Branky: 89. vlastní 2. Zbudil, ŽK 3:2, r. Průša, 140.

Litoměřicko B: Slanina - Dufek, M. Novotný, Rapavý, Zajac - Zákravský (85. Dura), Smetana, Flégl (90. Januška), Frank, J. Novotný (77. D. Slabý) - Zbudil.

Rezerva Litoměřicka zahájila v Perštejně skvěle, vedla už ve druhé minutě, kdy se trefil Zbudil. Těsné vedení drželi hosté až do 89. minuty, kdy „vlastencem“ srovnal Flégl. V penaltové loterii ale získali bod navíc svěřenci Michala Slabého.

I. A třída

Mojžíř - Lovosice 1:0 (1:0)

Branka: 10. vlastní, ŽK 1:3, poločas 1:0, r. Šimeček, 80.

Lovosice: Marek - Drbal, Vochomůrka (46. Suchý), Kočina, Husar - Oros (60. Kovařík), Lenrt, Hušek, Klement - Espinosa (85. Klug), Marčaník.

Lovosickým hráčům úvod duelu na neštěmické umělce nevyšel, v desáté minutě poslal Drbal po nedorozumění s brankářem Markem míč do vlastní sítě.

„Dlouho nám trvalo, než jsme se vzpamatovali. Teprve ke konci poločasu jsme dokázali dostat soupeře pod tlak a vypracovat si několik příležitostí a závarů, bohužel bez vstřelení branky,“ poznamenal na klubových stránkách trenér Roman Podrazil. Ve druhé půli chtěli hosté hru zjednodušit. „Měli jsme ale jen nějaké slabé střely nad. Soupeř měl dvě dobré příležitosti, ve kterých nás podržel Marek. Předvedli jsme nejhorší výkon sezony, hra byla bez týmového ducha. Nenašel se jediný hráč, který by snesl přísnější měřítko. Budeme se muset vrátit zpátky na zem a začít hrát za klub a ne pro vlastní ego. Nezasloužili jsme si bodovat.“

To kouč vítězů Michal Kubec mluvil jinak. „Musím pochválit své hráče. Lovosice byly fotbalovější, my jsme to ale vynahrazovali bojovností. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme neproměnili více šancí.“

Oldřichov - Libochovice 3:2 (1:2)

Branky: 15., 47. a 55. Zícha 37. Tuček, 41. Šturm, ŽK 5:3, ČK Šturm (Libo.), poločas 1:2, r. Šefčík, 50.

Libochovice: Zelinka - Urban, Pinďák (68. Srbecký), Oliva, Chlouba - Tuček (85. Jeřábek), Hurt, Pikl, Hudik - Řezníček, Šturm.

Libochovice v prvním poločase zaskočily favorizovaný Oldřichov, když dokázaly dvěma zásahy odpovědět na vedoucí gól Zíchy. Krátce po změně stran ale Oldřichov srovnal a hattrick završil Zícha o chvíli později. Hosté přišli o body a navíc i o vyloučeného Šturma.

Křešice - Bohušovice - odloženo

I. B třída

Fotbalová B skupina I. B třídy měla na programu tři okresní derby. České Kopisty vyhrály v Liběšicích, Lukavec porazil Bezděkov a vedoucí Roudnice remizovala s SK Dušníky 1:1, aby pak lépe zvládla penalty.

„Hráli jsme doma a nezískali tři body, takže je to samozřejmě ztráta, i když na druhou stranu můžeme být rádi alespoň za to, že jsme pak přidali ten bod navíc. Hra nebyla z naší strany dobrá, zbytečně jsme kazili, chyby dělali i ti zkušenější kluci a nechat si dát gól tři minuty před koncem to je trestuhodné,“ poznamenal trenér Roudnice Jiří Šmidrkal.

„Nechtěli jsme prohrát, což se nám podařilo, takže jsme s tím jedním bodem spokojeni. V prvním poločase jsme měli asi víc šancí my, ve druhém domácí. Možná kluky nakoplo a vyhecovalo, že s ohledem na celkem solidní počasí se hrálo trochu překvapivě na umělce, kam se nikomu moc nechce,“ dodal asistent SK Dušníky Jaroslav Honzajk.

Malé Žernoseky si odvezly tři body z Hrobu, Rovné zdolalo Ohníč, ale Sokol Černiv dostal šest branek v Duchcově.

Výsledky:

Roudnice - Dušníky 2:1 np (0:0), Hrebinka - Hubálek. Liběšice - České Kopisty 1:2 (1:0), Petrus - Tůma, Kunert. Rovné - Ohníč 2:1 (1:0), Drobný, Kratochvíl - Horák. Lukavec - Bezděkov 3:1 (1:1), Kolář 2, Havlíček - Hlavsa. Hrob - Malé Žernoseky 1:2 (1:1), Kozák - Hančl, Dragoun. Duchcov - Černiv 6:2 (4:0), Kliský 3, Tesařík 2, Phan Cong - Lubas, Netolický. Dubí - Kostomlaty 3:2.