Štětí má v posledních kolech nebývalou formu a svůj hlad po gólech ukázalo i v Modlanech. Ačkoliv se jednalo o duel šestého s pátým týmem tabulky, hosté excelovali. Oba poločasy vyhráli 3:1 a to i přesto, že celé druhé dějství hráli bez vyloučeného Mencla.

„Stejně jako proti Vilémovu nám to tam padalo a mužstvo potvrdilo, že má dobrou formu. Jedenáct gólů ve dvou zápasech svědčí o tom, že hlad po brankách nechybí,“ připomněl i nedávnou jasnou výhru proti dalšímu sousedovi v tabulce manažer Štětí Milan Plíšek.

„Ačkoliv jsme hráli celý druhý poločas v deseti, vypořádali jsme se s tím výborně,“ pochvaloval si. Ani jména jako Stožický, Verbíř či Doležal tak Štětí nezastavila, celek z Polabí poskočil už na čtvrtou příčku tabulky.

Dařilo se také rezervě Litoměřicka, kterou nezastavily ani futsalové hvězdy. Za Perštejn totiž skóroval Michal Salák, futsalový mistr Německa, dále pak Lukáš Krok a David Fillinger, kteří hráli českou nejvyšší soutěž, stejně jako Míča či Šebek. Litoměřicko ale odpovědělo čtyřmi trefami a udrželo doma všechny body.

Naopak Lovosice padly 1:4 v Modré/Hrobcích, které na jaře bodovaly ve všech sedmi zápasech. „Věděli jsme o bilanci Modré, ale rozhodně to nebyl soupeř, u kterého by se nedalo bodovat," hodnotil trenér Lovosic Roman Podrazil. „Nezvládli jsme druhý poločas, zdálo se mi, že se na nás projevil gól do šatny na 1:1," dodal.