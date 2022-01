Co je podle vás příčinou čtrnácté příčky? Je to dlouhodobý problém, nebo spíš akutní problém? Určitě je to více faktorů. Jeden z nich je ten dlouhodobější, mužstvo totiž prochází generační obměnou. V současném týmu je minimum hráčů, kteří mají zkušenost s krajským přeborem. Dalším faktorem je, že se nám nepodařilo stabilizovat základní sestavu; ať už z důvodu zranění nebo pracovních záležitostí se nám prostřídalo více hráčů

Pohled na umístění Lovosic v předchozích ročnících říká, že krajský přebor je po postupu z I. A třídy pro tým velmi těžkou soutěží, vlastně v "covidových" sezonách jste byli vždy na sestup. Proč se nedaří týmu dosáhnout na vyšší příčky?

Ve většině týmů krajského přeboru hrají hráči se zkušeností z vyšších soutěží, v tom vidím největší rozdíl. My si bohužel po stránce ekonomické tento „luxus” nemůžeme dovolit; touto cestou se vydávat nechceme, sázíme především na vlastní odchovance.

Je něco, co můžete na podzim vyzdvihnout, pochválit, být pozitivní?

Pokud mám zůstat u A týmu, tak určitě tréninková morálka po covidové pauze a přístup mladých odchovanců, kteří se do týmu postupně zapracovávají.

Často jste si stěžoval na koncovku. Je i ta jednou z příčin nezdaru? Pohled na střelce říká, že máte jen pětigólové hráče…

Jsem o tom přesvědčen. Neproměňovali jsme vyložené šance a následně inkasovali laciné góly, pak už se z toho těžko dostáváme. Přivedli jsme hrotového útočníka Černohorského, který měl plnit společně s Waltrem a Espinosou roli kanonýra, ale bohužel se nám v pátém kole zranil a chyběl až do konce podzimu.

Které zápasy se vám na podzim povedly a na které byste naopak raději zapomněli?

Určitě jsme odehráli dobrý zápas doma s Brnou a Modrou a také v Jiřetíně. Nerad vzpomínám na všechny zápasy, ve kterých jsme dostali více jak čtyři branky. A pak také na ty, ve kterých jsme měli bodovat.

Kteří hráči tvoří osu týmu? Jinými slovy - pokud chybí, je to znát.

Nerad bych se zaměřoval jen na jednotlivce, pro mě je každý hráč důležitý, i ten na lavičce. My musíme podávat týmové výkony, pak můžeme pomýšlet na větší zisk bodů.

V brance máte veterána Loubala. Co říct na jeho adresu? Jak jeho zkušenosti působí v kabině, na hřišti?

Tak tohle je ikona a „profesionál“, kterého by chtěl mýt každý v klubu. Už jen to, jakým způsobem se připravuje na zápasy a tréninky je obdivuhodné. Kdo ho zná, tak ví, že u něj věk nehraje roli, dokáže udělat legraci, ale jakmile vstoupí na hrací plochu, je připraven tam nechat všechno pro úspěch týmu.

Dokud budu pro tým platný, zachytám si rád i nadále, říká veterán Loubal

Do hry se dostáváte stále i vy. Jak se na trávníku cítíte, stále ještě stíháte tempo krajského přeboru?

Tempo nejvyšší krajské soutěže je skutečně vysoké. Kdo hrál fotbal, tak dobře ví, že s přibývajícím věkem ztrácí na rychlosti. Tu musíme my starší hráči nahradit zkušeností a přehledem ve hře. Kondici si musím udržovat individuálně. Já osobně to mám tak, že se na mém startu musí shodnout realizační tým . A ten tvoříme čtyři - já, Rambousek, Janda a Loubal.

Jak je pro vás náročné být zároveň hráčem i trenérem? Například modlanský Michal Doležal říká, že se mu těžko toto kloubí, že na hřišti nemá takový přehled, tak se mu těžko koučuje.

My máme poměrně mladý a nezkušený tým, proto mám opačnou zkušenost, než má Michal. Na hřišti se mi daří lépe s hráči komunikovat po taktické stránce. Koučink z lavičky mají zase na starosti asistent Rambousek a zkušený pan Janda.

Už jste vyzdvihl tréninkovou morálku. Jaká byla během covidu? Pracovali hráči individuálně?

S tréninkovou morálkou problémy nemáme, spíš je tu problém doby - hráči chodí do práce na směny a mladí studují, proto musíme tréninky přizpůsobit jejich volnu. V době covidu jsme se snažili hráče udržet alespoň v kondici individuálními tréninky, ze kterých jsme si díky chytrým aplikacím dělali výstupy.

Na jaře budete mít jasný úkol - záchranu, Co by případný sestup pro lovosický fotbal znamenal? Je rozdíl hrát krajský přebor a I. A třídu?

Věříme v záchranu a uděláme pro ni v zimní přípravě maximum. Možná to tak nevypadá, ale je velký rozdíl mezi krajským přeborem a I. A třídou, to mohu osobně podepsat i z pohledu hráče.

Bohušovicím přetahují hráče ambiciózní Pokratice. Lov začíná už v mládeži

Plánujete v zimě posílit? A jak bude vypadat zimní příprava týmu?

Chceme přivést dva zkušené hráče a udržet tým pohromadě. Zimní přípravu budeme absolvovat od 18. ledna v domácích podmínkách, které máme na krajský přebor nadstandardní. V plánu máme odehrát pět přípravných utkání s mužstvy z I. A třídy a krajského přeboru. Jsou jimi Neštěmice, Nový Bor, Skalice, Dobroměřice a pravděpodobně Bílina.

Věříte, že se soutěž napotřetí dohraje, nebo se obáváte varianty covidu omikron?

Vzhledem k tomu, že se podařilo odehrát podzimní část soutěže, tak tomu věřím. Stačí když se na jaře odehraje alespoň část zápasů.

Jaké má fotbal v Lovosicích postavení? Po boku špičkové házené to asi není úplně nejideálnější pozice, co říkáte? Ať už co s zájmu sponzorů týče, tak i divácké přízně…

S tím úplně nesouhlasím. To, že máme špičkovou házenou neznamená, že ostatní sporty v Lovosicích jdou stranou. Díky městu máme zázemí, které by nám mohli závidět z vyšších soutěží. Na ekonomickou stránku se ale začíná podepisovat i covid. Sehnat dneska peníze do sportu je velmi obtížné, proto bych touto cestou chtěl všem našim partnerům a městu Lovosice poděkovat za jejich přízeň a podporu.

Brankáři koukají fanynkám na prsa a pouští hloupé góly. Stojí to prý za to!

A jakou máte pozici v okrese v kontextu ostatních klubů? Litoměřicko, Pokratice..? Mám tím na mysli získávání hráčů a spolupráci s těmito celky?

Na spolupráci v okrese si nemůžeme stěžovat. Pokud se jedná o přestupy mládežnických hráčů, tak se vždy snažíme dohodnout bez finanční kompenzace. Na prvním místě jsou hráči. Ohledně Litoměřicka mohu konstatovat, že v současnosti máme nejlepší vztahy. Spolupráce mezi oběma kluby je na velmi vysoké úrovni. Hodně tomu pomohlo, že se v obou klubech změnilo vedení a s ním i pohled na výchovu mládeže.

Máte poměrně početnou mládež - daří se áčko doplňovat dorostenci?

Snažíme se mladé hráče zapojovat do dospělého fotbalu co nejdříve, aby pro ně byl přechod, pokud možno, nejjednodušší. Důkazem jsou v týmu odchovanci Petrus a Svoboda (04), Rambousek, Pokorný, Zuch a Kovařík (02), Chládek (01), kteří se zapojili do podzimní části soutěže.

Na závěr se zeptám na vizi klubu do budoucna. Už jste naznačil, že mládež je pro vás hodně důležitá…

V posledních letech jsme si dali jasný cíl, a to jít cestou výchovy mládeže s návazností na A mužstvo. V mládeži spolupracujeme s klubem FK Ústí nad Labem, kam posíláme naše talentované naděje, ty šikovnější končí v prvoligových klubech jako Kočina s Novotným v SK Slavia Praha.

A krajský přebor je pro vás dostačující soutěží?

Krajský přebor bereme jako odpovídající soutěž. O vyšší soutěži se můžeme bavit pouze za předpokladu, že by se nám podařilo sehnat dlouhodobě silného partnera, který by klub finančně zabezpečil. Na závěr chci všem příznivcům kopané a té lovosické zvlášť popřát hodně zdraví v novém roce 2022.