„Fyzickou přípravu nyní začneme pomalu opouštět a budeme se věnovat herním věcem. Ještě zhruba dva týdny bychom měli využívat umělou trávu v Roudnici, ke konci února bychom se rádi přesunuli na přírodní pažit na našem hřišti,“ přál by si Plíšek vlídné počasí.

VYUŽILI I VIDEO

Pětidenní soustředění má v nohách také Litoměřicko, svěřenci Štefana Knapíka se vydali do Heřmanic v Podještědí. Celek z krajského přeboru měl ale program zcela odlišný.

„Tři týdny tvrdé přípravy jsme si užili v domácích podmínkách, na soustředění jsme se tak věnovali spíše herním věcem,“ řekl kouč, jehož celek si stihl střihnout přípravný mač s účastníkem Libereckého krajského přeboru, Skalicí, které ale podlehl 0:2.

„Sice jsme prohráli, ale zejména v prvním poločase byl k vidění svižný fotbal z obou stran. Také jsme rádi, že všichni hráči zvládli soustředění bez zranění,“ pochvaloval si lodivod, jenž využil společně tráveného času i k videorozboru.

„V krajském přeboru to není úplně tradiční metoda a v sezóně na to není čas, ale tady jsme využili toho, že jsme pět dní byli pospolu,“ objasnil stratég, který si vybrané herní situace sám sestříhal. „Byly tam herní prvky z podzimní části, které chceme zlepšovat, a na to je video zkrátka nejlepší. Každý to vidí, pak když se o tom mluví, hráči vědí, o co přesně jde. Zároveň jsme od nich chtěli i zpětnou vazbu, jaké plusy či mínusy tam vidí oni. Chceme, abychom byli na stejné vlně a kluci viděli, jaký styl hry se nám, trenérům líbí, a co po nich chceme.“

BROZANY V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH

V domácích podmínkách se připravují Brozany, které sice ještě neprohrály, ovšem ne se všemi výkony byl trenérský štáb spokojen. „Herně to byl rozhodně náš nejhorší výkon v přípravě. Kluci soupeře viditelně podcenili, naopak Most byl hodně běhavý, důrazný,“ pokáral své svěřence i přes výhru 3:1 s Mostem-Souší B asistent trenéra Němce Jiří Šmidrkal. „Navíc se nám dva hráči zranili,“ dokončil hodnocení i přes vítězství nepovedeného střetnutí.

„Není nás mnoho, určitě ještě musíme někoho přivést, zatím to docela pytlíkujeme,“ svěřil se s dalšími starostmi. I proto se hráčům Sokola zatím extra drill vyhýbá. „Fyzickou přípravu samozřejmě absolvujeme, ale spíš na hřišti. Nechceme hráče přetížit, abychom pak měli s kým hrát.“