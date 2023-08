„Nedělal bych z toho zase takové haló. Kluci v Pokraticích měli přes léto nějaké změny, bude možná chvilku trvat, než si to tam sedne. Pro nás je dobré, že jsme je měli hned takhle na úvod,“ krotil euforii kouč vítězů Petr Lédl. „Jinak jsme ale spokojení. Ten výsledek je samozřejmě příjemný,“ culil se spokojeně.

„Byl to klasický první zápas, oba týmy byly hodně opatrné, my možná jako nováček i trochu nervózní. Úvod byl z naší strany kostrbatý, za zlomový bych viděl okamžik, kdy náš brankář za stavu 0:0 chytil domácím penaltu,“ líčil. Jeho svěřenci pak převzali iniciativu a do šaten šli s vedením 2:0.

Podrazil kousal zklamání, Roudnice vydřela výhru

„Pochopitelně jsme si říkali v šatně, že nesmíme usnout na vavřínech a dostat gól. Což se nám samozřejmě nepovedlo. Prostředí v Pokraticích je hodně náročné, naštěstí jsme brzy reagovali třetí trefou a soupeř pak psychicky a asi i fyzicky kvůli obrovskému horku odpadl,“ oddechl si kouč, jenž nechtěl po prvním zápase v I. A třídě vynášet soudy nad kvalitou nové soutěže. „Každá chyba už jde znát, v I. B třídě vám ji ještě občas někteří soupeři odpustí, tady už ne,“ shrnul pouze.