Na čele tabulky mají desetibodový náskok a mílovými kroky míří do I. A třídy. Fotbalisté…

A skutečně! Kdybyste si šli po domácích zápasech Úštěku prohlédnout do kabiny prodřenou zadní část trenek, měli byste důkaz, že nadšený nováček nic nešidí. „3:1 porazil Malšovice, 3:2 Velké Březno a naposledy 5:1 Trmice. „Prohráli jsme jen v Bohušovicích na hřišti lídra, kam jsme jeli s tím, že nemáme co ztratit. Naší výhodou byly ty tři domácí zápasy. Devět bodů je super, jsme se vstupem do jara spokojeni!" tetelí se Šplíchal blahem.

Proti Trmicím se třikrát trefil hrající předseda Rudolf Rešl, jeden z nejlepších střelců soutěže. Dobře ale hráli i ostatní včetně Šplíchala. „My chtěli soupeři vrátit podzimní porážku a hlavně potvrdit poslední tři body. Prvních 35 minut jsme byli jasně lepším týmem. Pak jsme bohužel zbytečně inkasovali, trošku naše hra opadla. Ale poločas jsme naštěstí ustáli, což bylo dost důležité. Pak jsme na Trmice chtěli hned vlítnout; přidali jsme třetí gól, zlomili jsme to a zápas byl pod naší kontrolou. Ještě jsme přidali další góly, závěr jsme si užívali," vrací se František Šplíchal k několik dnů starému duelu.

I tentokrát se ukázalo, že Slavoj je silný především v ofenzivě. „Útočnou sílu máme velkou, jen dostáváme laciné góly. Jenže i když tu branku dostaneme nebo prohráváme, tak máme sílu s výsledkem něco udělat, otočit ho," poukazuje úštěcká stálice na velkou mentální sílu mužstva z turisty oblíbeného města.

V zimě se vrátili odchovanci Martin Malčánek ze Zahořan a Dominik Brzák z Liběšic. Slavoj byl v kontaktu i s dalšími potenciálními posilami, ale zlákat se mu je zatím nepodařilo. V jarní části nejnižší krajské soutěže by se rád udržel v horních patrech tabulky. „Nějaká slova o ambicích bych nechal trenérům. Sám za sebe můžu říct, že když skončíme tam, kde momentálně jsme, tak to pro nás bude velký úspěch. Jsme přeci nováček. Teď se nám hezky dívá na tabulku, užíváme si to. Dobře ale víme, že je dál potřeba makat, abychom byli tam, kde jsme," tvrdí Šplíchal.

Co stojí za vzestupem celku, který ještě před několika lety hrál III. okresní třídu? „Za posledních šest, sedm let se v klubu odvedl kus dobré práce. Máme velkou základnu mládeže, což je pro budoucnost a rozvoj Slavoje důležité. Zlepšila se také kvalita trávníku, podařilo se nám získat nové veřejné toalety pro fanoušky a celkově to tu žije."

Slavoj například pořádá sportovní plesy, daří se mu i komunikace s městem. „Bavíme se o nových kabinách a určitě už můžu prozradit, že je vše na skvělé cestě. Vypadá to, že když nenastanou žádné komplikace, tak se jich můžeme dočkat v příštím roce."

Fanoušci, kterých nechodí na fotbal do Úštěku málo, na Trmice jich dorazilo 150, se tak můžou těšit na postupné vylepšování zázemí. „Našich příznivců si moc vážíme. Chodí jich hodně, hodně jich s námi jezdí i ven. Patří jim za to velké díky. Máme tu výborné klobásy a pivo, to je základ každého fotbalového utkání," culí se František Šplíchal. „Za poslední čtyři roky se tu vytvořilo fakt silné jádro. Fotbal baví diváky i nás, hráče. Dá se říct, že nás tu všechny fotbal spojuje."