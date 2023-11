„Prohrát se může, když je to po nějakém výkonu, ale to co jsme předvedli byla katastrofa. To, co nás zdobí, to nebylo vůbec vidět,“ byl kritický rozladěný trenér domácích Martin Boček. „Je to škoda, zvlášť na domácím hřišti. Za týden máme v posledním podzimním zápase Neštěmice, tak věřím, že tam tenhle výpadek odčiníme,“ přál si.